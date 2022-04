Marcin Hakiel publikuje zdjęcia ze ślubu z Katarzyną Cichopek. „Droga wybiera nas, nie my drogę”

Marcin Hakiel opublikował na InstaStories zdjęcia ze ślubu z Katarzyną Cichopek. Tancerz udostępnił fotografię z aktorką, na której była para przytula się przed ołtarzem. Fotograf uchwycił moment chwilę po tym, jak małżeństwo złożyło sobie przysięgę i założyło na place obrączki. Fani mieli okazję zobaczyć plecy Hakiela i rozczulenie Cichopek, która zarzuciła świeżo upieczonemu mężowi ręce na szyję. Tancerz dołączył hasztag „jedno z ulubionych zdjęć”. Na kolejnej fotografii widzimy zbliżone twarze celebrytów, którzy w czasie tańca stykają się nosami. Szczęście widoczne jest na pierwszy rzut oka. Hakiel tym razem określił ten moment „jednym z ulubionych tańców”. Chwilę później choreograf opublikował na Instastories grafikę ze wzorami geometrycznymi i dodał do niej sentymentalną sentencję. „Przepracować, zaakceptować i iść dalej, droga wybiera nas, nie ma drogę” – napisał.

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek wciąż budzą zainteresowanie

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel informację o rozstaniu przekazali 11 marca, ale ich relacja nadal budzi wiele emocji. Fani wciąż śledzą każdy ruch zarówno aktorki jak i tancerza. Początkowo oboje mieli nie komentować swoich spraw osobistych, ale Hakiel nie wytrzymał zbyt długo. Zaczęło się od zwiększonej aktywności w mediach społecznościowych, a także zorganizowania pierwszego w jego karierze Q&A, co było dla internautów sporym zaskoczeniem. W relacji na InstaStories odpowiadał szczerze i unikał trudnych tematów. Poza pytaniami o wiek czy nową fryzurę padło również pytanie o zdradę, na co tancerz krótko zaprzeczył. Z zaskakującą szczerością odniósł się też do pytania fana, które padło w kolejnej serii pytań. Zapytany o swoje małżeństwo z Katarzyną Cichopek pokusił się o prawdziwe wyznanie. „Było jedno pytanie, na które zastanawiałem się czy odpowiedzieć. Nie żałuję żadnego dnia z mojego małżeństwa, nawet tych ostatnich, trudnych i bolesnych. Wszystko dzieje się po coś” – napisał. Kilkanaście dni temu „Super Express” przekazał, że rozwód celebrytów ma być już w toku. Jak czytamy w tabloidzie parze udało się dogadać w każdym aspekcie.

