Joanna Opozda i Antoni Królikowski publikują osobne zdjęcia z synem. Internauci: Niedzielny tata

Vincent Królikowski przyszedł na świat 22 lutego. Jeszcze tego samego dnia jego mama Joanna Opozda opublikowała zdjęcie z maluszkiem, które opatrzyła wzruszającym opisem. Antoni Królikowski przez pierwsze dni życia syna tylko udostępniał zdjęcia Joanny, bo jak się później okazało – pierwszy raz zobaczył syna trzy dni później. Kiedy redakcja Plejady próbowała się skontaktować z żoną Królikowskiego, ta napisała tylko zdawkową wiadomość. Nie zaprzeczyła doniesieniom, a poprosiła o uszanowanie prywatności: „Jestem w połogu, dwa dni po urodzeniu dziecka, proszę o uszanowanie mojej prywatności w tym czasie”. Sprawę skomentował też tata Vincenta. Pod pierwszym zdjęcie z synem przyznał, że trafiają do niego różne wiadomości i zapytania oraz, że rozumie, iż „na podstawie doniesień medialnych” jego fani „mogą czuć się zaniepokojeni”. Zaapelował jednak, o to, aby „nie poddawać się tej niepotrzebnej manipulacji”.

Kolejne medialne doniesienia tylko potwierdzały kryzys w małżeństwie Królikowskich. Antoni miał zdradzać żonę jeszcze przed przyjściem na świat dziecka, a obecnie mają już nie mieszkać razem. Aktor musiał zmierzyć się też z falą krytyki. Nie tylko internauci nie zostawiają na nim suchej nitki, ale także współpracownicy.

„Rola ojca to będzie najtrudniejsze wyzwanie”

Antoni Królikowski stara się unikać pytań o sytuację rodzinną. Na zdawkowy komentarz pokusił się podczas konferencji prasowej zapowiadającej premierę pierwszego programu „Przez Atlantyk”, w którym wziął udział. Zapytany przez redakcję „Party” o doniesienia o rozstaniu z żoną zdradził kilka szczegółów. Jak czytamy aktor jest przekonany, że przyszłość przyniesienie pozytywne wydarzenia i wszystko się jakoś ułoży. – Nie sposób komentować tego wszystkiego z szacunku dla niektórych osób i nie robię tego. Cieszę się, ze Vincent jest zdrowy, widzę go codziennie i wiem, że jak by nie było, będzie dobrze – powiedział.

W piątek 4 marca kolejny raz zabrał głos. Na swoim Instagramie opublikował zdjęcie, na którym trzyma maluszka na rękach. Nie zabrakło też rozczulającego opisu. „Powstało nowe życie. Rola ojca to będzie najtrudniejsze wyzwanie w moim życiu, trzymajcie kciuki żeby młody zawsze żył na świecie pełnym miłości i pokoju” – napisał.

Internauci nie przyjęli zbyt ciepło nowego wpisu Królikowskiego. Pod zdjęciem pojawiła się masa negatywnych komentarzy: „No tak jest wizyta jest fota. Znam to”; „Może Ty lepiej Vincenta nie ucz nic co jest związane z miłością”; „Fajnie być takim ojcem, który wpada tylko na chwilę. Dziecko na ręce, parę fotek i do domu. A prawdziwy trud opieki spoczywa na matce”. Co ciekawe, Antoni Królikowski na żadnej dłoni nie ma obrączki.

Dobę później zdjęciem z synem pochwaliła się też Joanna Opozda. Aktorka opublikowała zdjęcie, na którym leży z maluszkiem. Na fotografii widzimy aktorkę, która ze smutną miną przygląda się Vincentowi. W poście napisała: „-Przepraszam pana z którego peronu odjeżdża pociąg do lepszego świata? – Lepszego świata nie ma. Ty bądź lepszy a zmienisz świat”.

