Dramatyczny apel Mateusza Damięckiego: Rosjo – wstydź się i opamiętaj!

Od czwartku oczy całego świata są zwrócone Ukrainę. Z mieszkańcami zaatakowanego kraju solidaryzują się gwiazdy i celebryci. Niektórzy nie tylko wykazują wsparcie dla Ukrainy przy pomocy mediów społecznościowych, ale także przez konkretne działania. Atak Putina spowodował ogromne konsekwencje dla Rosjan. Odwrócenie się od stosunków z Rosją deklaruje coraz więcej osób, w tym Daniel Olbrychski, który „nie przekracza granicy kraju rządzącego przez Putina”.

Wczoraj miała odbyć się prezentacja nowej, wiosennej ramówki TVP. Wydarzenie jednak zostało odwołane przez samego prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego. Zmieniono także stałą ramówkę, a widzowie w czwartkowy wieczór mogli obejrzeć serial dokumentalny o Władimirze Putinie. Kolejny krok wykonała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Instytucja poinformowała o wykreśleniu rosyjskich produkcji z rejestru programów. Do apelu dołączyli się także książę Harry i Meghan Markle. Na stronie fundacji, którą stworzyli opublikowali oświadczenie, w którym sprzeciwiają się łamaniu międzynarodowych i humanitarnych praw oraz solidaryzują się z Ukrainą. Głos zabrała także Angelina Jolie. Aktorka zapewniła, że skupia się na tym, aby zrobić wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo obywatelom tego kraju.

„Rosjo – wstydź się i opamiętaj!”

Do ataku militarnego odniósł się także Mateusz Damięcki. Aktor przyznał w poście, że amatorskie nagranie z Ukrainy, które zobaczył, mocno nim wstrząsnęło. „Serce na chwilę stanęło, a potem zaczęło łomotać jak szalone. I nie może przestać do teraz” – napisał. Damięcki nie tylko zaapelował do Ukrainy ze słowami wsparcia i zachęty do dalszej walki, ale i całego świata: „Świecie – pomóż Ukrainie! Nie masz innego wyjścia!”. Jednak najbardziej dramatyczny apel wystosował do Rosji: „Rosjo – wstydź się i opamiętaj!”

Dodał też, że Rosjanie, którzy stoją po „właściwej stronie” będą tworzyć nowy świat po tej tragedii. „Moi przyjaciele rosyjscy, Ci, którzy zawsze staliście po właściwej stronie – bądźcie silni w tym trudnym czasie, to Wy będziecie tworzyć nowy świat po tragedii, której właśnie jesteśmy świadkami” – napisał w poście aktor i dołączył czarno-białe zdjęcie z archiwum IPN, które pokrywa ukraińska flaga.

instagramCzytaj też:

Olga Tokarczuk: Atak na wolną Ukrainę jest atakiem na Europę