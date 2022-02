Angelina Jolie pisze o Ukrainie. „Modlę się za ludzi”

Na Instagramie hollywoodzkiej aktorki, która od lat jest ambasadorką dobrej woli UNHCR i członkinią Rady Stosunków Międzynarodowych, pojawił się post, w którym odniosła się ona do kryzysu.

„Jak wielu z was, modlę się za ludzi na Ukrainie. Wraz z moimi znajomymi z UNHCR, skupiam się na tym, aby zrobić wszystko, co możliwe, by zapewnić ochronę i podstawowe prawa osobom przesiedlonym i uchodźcom w regionie” – czytamy. „Widzieliśmy już doniesienia o ofiarach i ludziach, którzy uciekają ze swoich domów w poszukiwaniu schronienia. Jest za wcześnie, aby wiedzieć, co się wydarzy, ale podniosłości tego momentu – dla narodu Ukrainy i międzynarodowych rządów prawa – nie można przecenić” – dodała.

instagram

Atak Rosji na Ukrainę

W nocy z 24 na 25 lutego rosyjska armia zaatakowała stolicę Ukrainy. Pierwsze wybuchy w Kijowie słyszane były po godz. 3 (godz. 4 czasu polskiego). „Ataki na Kijów pociskami samosterującymi lub balistycznymi właśnie trwają. Usłyszałem dwie potężne eksplozje” – napisał doradca szefa MSW Anton Geraszczenko w swoim kanale Telegram. Agencja UNIAN podawała później, powołując się na lokalną administrację, że zadziałała obrona przeciwlotnicza Kijowa. Przed godz. 9:00 czasu polskiego Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało, że Rosjanie dotarli do Kijowa.



Sytuacja na Ukrainie zmienia się dynamicznie. Najnowsze informacje przedstawiamy w relacji na żywo.

