Rusłana apeluje do Ukraińców: Najważniejszy jest spokój. Musimy działać razem

„Nadszedł czas, w którym trzeba zebrać w sobie siły i zdać sobie sprawę z tego, że wojna się zaczęła” – napisała artystka. „Wiem, że na pewno świat zjednoczy się dla Ukrainy. Przez wiele lat pokazywaliśmy, że nasz kraj od wieków cierpi przez rosyjski reżim. Świat nas zrozumie i nam pomoże. Wszyscy będą działać, aby powstrzymać tę wojnę” – podnosi na duchu Ukraińców artystka w swoim wpisie.

facebook

Dalej Rusłana podkreśliła, że najważniejsze jest teraz to, aby lokalne społeczności zjednoczyły się we wspólnej walce. Piosenkarka zwróciła na to szczególną uwagę, ponieważ – jak pisze – Rosja będzie też prowadzić walkę w internecie i zalewać sieć fake newsami. „Kiedy podczas Majdanu dochodziło do najniebezpieczniejszych akcji, jedyną rzeczą, która pomogła nam się uratować, była skoordynowana akcja, jasny podział obowiązków, a co najważniejsze, czerpanie informacji z oficjalnych źródeł lub od naocznych świadków. Najważniejsze, aby zachować wewnętrzny spokój – bez emocji i paniki” – napisała. „Chwała Ukrainie! Panie, wysłuchaj i przyjmij moje modlitwy za Ukrainę i pokój” – dodała na koniec artystka.

Rosja zaatakowała Ukrainę

Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. W czwartek 24 lutego po godzinie 5:00 rano, wojska Władimira Putina zaatakowały miasta w całym kraju. Pod ostrzałem są między innymi Kijów, Charków, Mariupol czy Odessa. Prezydent swoją decyzję uzasadnił w kłamliwym przemówieniu wyemitowanym w rosyjskiej telewizji. Mówił między innymi, że to „Ludowe republiki Donbasu zwróciły się do Rosji z prośbą o pomoc”. Wspominał o „ludobójstwie przez kijowski reżim”, które miało mieć miejsce przez ostatnie 8 lat.

W związku z wojną, z całego świata płyną głosy potępienia dla Władimira Putina i wsparcia dla Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział już, że kraj Wołodymyra Zełenskiego nie pozostanie bez pomocy.

Czytaj też:

Gwiazdy solidarne z Ukrainą. Marczuk apeluje: Nie krzywdźcie ludzi