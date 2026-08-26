Bestia atakuje spokojne miasteczko. Twórca „Lamentu” wraca z widowiskowym filmem

„Witajcie w Hope” zapowiada się na widowiskowe połączenie science fiction, horroru i kina akcji. Za kamerą stanął Na Hong-jin, twórca kultowego „Lamentu”, a w obsadzie znaleźli się między innymi Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander i Taylor Russell. Film trafi do polskich kin 30 października.

„Witajcie w Hope”. Nadchodzi nowe widowisko sci-fi

Zaprezentowano finalny plakat filmu, na którym pierwszoplanową rolę odgrywa Hoyeon, znana między innymi z „Squid Game”. Aktorka wciela się w Sung-ae, początkującą policjantkę, która wraz z komendantem Bum-seokiem, granym przez Hwang Jung-mina, próbuje ochronić mieszkańców Hope przed nieznanym zagrożeniem.

Na plakacie nad bohaterką góruje ogromna, niebezpieczna istota. Jej pojawienie się zwiastuje koniec dotychczasowego spokoju mieszkańców. Hope staje się miejscem walki o przetrwanie, a miejscowi policjanci muszą zmierzyć się z zagrożeniem, którego nie potrafią wyjaśnić.

Akcja rozpoczyna się od katastrofalnych pożarów trawiących lasy wokół nadmorskiego Hope. Miasteczko zostaje odcięte od świata, a miejscowa policja zaczyna otrzymywać zgłoszenia dotyczące nietypowej aktywności drapieżnych zwierząt.

Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli. Ludzie giną w brutalnych okolicznościach, a mieszkańcy odkrywają, że nie mają do czynienia ze zwyczajnym zagrożeniem. Hope staje się celem ataku tajemniczych istot, które nie przypominają ani ludzi, ani zwierząt.

Skąd przybyły? Jakie mają zamiary? I czy niewielkie miasteczko jest jedynie częścią większego planu? Na te pytania próbują odpowiedzieć Sung-ae i Bum-seok. Najpierw muszą jednak przeżyć.

Twórca „Lamentu” za kamerą i gwiazdorska obsada filmu

Reżyserem „Witajcie w Hope” jest Na Hong-jin, twórca filmów „Lament”, „Morze Żółte” oraz „W pogoni”. Nowa produkcja stanowi połączenie kilku gatunków: science fiction, horroru i kina akcji.

Film znalazł się w konkursie głównym tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie rywalizował o Złotą Palmę.

W filmie występują zarówno znani koreańscy aktorzy, jak i gwiazdy światowego kina. Hwang Jung-min, znany z „Lamentu”, „Szpiega”, „Polowania” i „I zbaw nas ode złego”, wciela się w komendanta Bum-seoka.

W obsadzie znalazł się także Zo In-sung, którego widzowie mogą kojarzyć z filmów „Ucieczka z Mogadiszu”, „Twierdza” oraz „Szmuglerzy”. Jedną z głównych ról otrzymała Hoyeon, gwiazda „Squid Game”. Międzynarodową część obsady tworzą Michael Fassbender, Alicia Vikander oraz Taylor Russell.

„Witajcie w Hope” tylko w kinach

Film Na Hong-jina ma połączyć atmosferę horroru z widowiskowością kina science fiction i akcji. Historia mieszkańców odciętego od świata Hope rozpoczyna się od tajemniczych ataków, ale szybko prowadzi do konfrontacji z zagrożeniem, którego skali nikt się nie spodziewał.

„Witajcie w Hope” trafi do kin 30 października.

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