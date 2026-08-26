Potężny powrót po latach. Ten thriller polityczny znów podbija sieć

„Madam Secretary” najwyraźniej nie zamierza przejmować się prawami telewizyjnego cyklu życia. Produkcja CBS z Téą Leoni w roli głównej ponownie przyciąga uwagę widzów, mimo że od jej premiery minęło już ponad dziesięć lat. W Polsce wszystkie sześć sezonów można obecnie oglądać na SkyShowtime.

Téa Leoni jako sekretarz stanu USA

„Madam Secretary” zadebiutował w 2014 roku i opowiada historię Elizabeth McCord, byłej analityczki CIA, która po odejściu z agencji wraca do życia publicznego. Wszystko za sprawą prezydenta, który proponuje jej stanowisko sekretarza stanu po podejrzanej śmierci jej poprzednika.

Elizabeth szybko przekonuje się, że nowa funkcja oznacza nie tylko wielką odpowiedzialność, ale również nieustanną walkę z politycznymi interesami, biurokracją i międzynarodowymi kryzysami. Bohaterka musi jednocześnie próbować zachować równowagę między pracą a życiem rodzinnym.

W tytułowej roli występuje Téa Leoni. Partneruje jej między innymi Tim Daly, który wciela się w Henry’ego McCorda, męża Elizabeth. W obsadzie znaleźli się również Erich Bergen, Željko Ivanek, Patina Miller i Geoffrey Arend.

„Madam Secretary” wraca do łask

Serial liczy sześć sezonów, a każdy z nich rozwija zarówno polityczne intrygi, jak i prywatne problemy głównej bohaterki. Produkcja łączy dramat polityczny z thrillerem, pokazując kulisy dyplomacji oraz sytuacje, w których decyzje podejmowane w gabinetach mogą mieć konsekwencje daleko poza Waszyngtonem.

Już po premierze „Madam Secretary” produkcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. CBS informował wówczas, że serial był najchętniej oglądaną niedzielną produkcją telewizyjną, osiągając średnią ponad 14 mln widzów.

Dziś serial może korzystać z drugiego życia, jakie starszym produkcjom zapewniają platformy streamingowe. W Polsce „Madam Secretary” jest obecnie dostępny w SkyShowtime, gdzie widzowie mogą obejrzeć wszystkie sześć sezonów.

Sześć sezonów politycznych intryg

Produkcja zakończyła się po sześciu sezonach, ale jej historia pozostaje zamkniętą całością dla widzów, którzy szukają wieloodcinkowego dramatu politycznego. „Madam Secretary” łączy międzynarodową dyplomację, walkę o wpływy w administracji i rodzinne komplikacje, dzięki czemu polityka nie jest tutaj jedynie dekoracją.

Ocena serialu na IMDb wynosi obecnie 7,8/10. Produkcja pozostaje więc interesującą propozycją dla widzów, którzy przegapili ją podczas pierwotnej emisji albo po latach chcą wrócić do historii Elizabeth McCord.

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