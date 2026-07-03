Jeden z najgłośniejszych horrorów roku od dziś w HBO Max. Idealny na weekend

Fani mocnych filmowych wrażeń mają powód do zadowolenia. Od dziś w ofercie HBO Max dostępny jest horror „Mumia: Film Lee Cronina”, który jeszcze niedawno można było oglądać wyłącznie w kinach. Produkcja twórcy „Martwe zło: Przebudzenie” to jedna z najgłośniejszych premier grozy ostatnich miesięcy i propozycja dla widzów, którzy lubią pełne napięcia historie z nadprzyrodzonymi elementami.

Nowy mocny film na HBO Max. Tajemnicze zaginięcie i przerażający powrót

Po sukcesie „Martwe zło: Przebudzenie”, które zdobyło uznanie fanów kina grozy, Lee Cronin ponownie sięga po gatunek horroru. Tym razem proponuje własną interpretację motywu mumii, stawiając przede wszystkim na atmosferę niepokoju, rodzinny dramat i narastające napięcie.

Fabuła najnowszego filmu koncentruje się na młodej córce dziennikarza, która znika bez śladu podczas pobytu na pustyni. Mimo wieloletnich poszukiwań dziewczyny nie udaje się odnaleźć, a rodzina stopniowo traci nadzieję na szczęśliwe zakończenie tej historii. Po ośmiu latach dochodzi jednak do wydarzenia, którego nikt się nie spodziewa – zaginiona niespodziewanie wraca do domu.

Szybko okazuje się jednak, że jej powrót nie oznacza końca koszmaru. To, co miało być szczęśliwym spotkaniem po latach, przeradza się w serię coraz bardziej niepokojących wydarzeń. Rodzina musi zmierzyć się z mroczną tajemnicą, która może okazać się znacznie bardziej przerażająca, niż ktokolwiek przypuszczał.

Po sukcesie „Martwe zło: Przebudzenie”, które zdobyło uznanie fanów kina grozy, Lee Cronin ponownie sięga po gatunek horroru. Tym razem proponuje własną interpretację motywu mumii, stawiając przede wszystkim na atmosferę niepokoju, rodzinny dramat i narastające napięcie.

W obsadzie znaleźli się Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace oraz Veronica Falcón. Cronin odpowiada zarówno za scenariusz, jak i reżyserię filmu.

Jeśli szukacie mocnego seansu na weekend, „Mumia: Film Lee Cronina” od dziś czeka na widzów w serwisie HBO Max.

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