8 najlepszych filmów na Apple TV+. Idealnie na majówkę

Majówka to idealny moment, żeby zwolnić tempo i nadrobić filmowe zaległości — a jeśli masz dostęp do Apple TV+, wybór jest naprawdę solidny. Od głośnych produkcji z gwiazdorską obsadą, przez kameralne dramaty, po kino, które potrafi zaskoczyć formą i historią — w tej liście znajdziesz osiem tytułów, które świetnie sprawdzą się na długi weekend. Niezależnie od tego, czy szukasz czegoś lekkiego na wieczór, czy filmu, który zostanie z tobą na dłużej, tutaj masz gotowy zestaw na majówkowe seanse.

Dobre filmy na majówkę. Najwyżej oceniane produkcje na Apple TV+

„Taniec młodości”



22-letni Andrew, który właśnie skończył studia i utknął w domu w New Jersey bez konkretnych planów, zaczyna pracować jako prowadzący imprezy bar micwa, gdzie nawiązuje wyjątkową przyjaźń z młodą mamą i jej nastoletnią córką.



„Bankier”



To nie jest film o napadzie na bank. A przynajmniej nie w dosłownym znaczeniu, gdyż niejako dochodzi do „bankowej agresji”, która staje się punktem kulminacyjnym znacznie bardziej zawiłego planu. Wszystko zaczyna się w momencie, gdy dwóch kreatywnych afroamerykańskich przedsiębiorców, Garrett i Joe, postanawia zaistnieć na rynku nieruchomości Miasta Aniołów. Problem w tym, że są lata 50. XX wieku i systemowy rasizm jest zbyt dużą przeszkodą do pokonania. Dlatego panowie sprytnie ją omijają i wchodzą w układ z białym chłopakiem z klasy robotniczej, Mattem, którego uczą, jak zachowywać się, mówić i wyglądać jak bankier. Mając taką przykrywkę, Garrett i Joe przenikają do świata, który dotychczas był zarezerwowany wyłącznie dla jedynego prawidłowego koloru skóry. Przenikają nierzadko dosłownie, w przebraniach szoferów i woźnych, liczy się natomiast efekt ich działań. Nie chodzi tylko o to, że dorabiają się małej fortuny, lecz także o fakt, że kreatywni biznesmeni wyważają kolejne drzwi w ramach ogarniającego Amerykę ruchu na rzecz praw obywatelskich.



„Tetris”



Film na podstawie prawdziwej historii amerykańskiego sprzedawcy gier wideo Henka Rogersa, który w 1988 roku odkrył Tetris. Gdy Henk próbuje zaprezentować swoją grę na świecie, zderza się z niebezpiecznymi kłamstwami i korupcją po drugiej stronie żelaznej kurtyny.



„Palmer”



Po 12 latach w więzieniu były gwiazdor licealnej drużyny futbolowej, Eddie Palmer, powraca do domu, by zacząć od nowa. Jednak gdy nawiązuje kontakt z chłopcem w trudnej sytuacji domowej, jego przeszłość rzuca cień na nowe życie rodzinne.



„Tragedia Makbeta”



Nowa interpretacja klasycznej szekspirowskiej tragedii. Zasłużony w wojnach o honor Szkocji Makbet, zmęczony wojowaniem, wraca do domu, marząc jedynie o odpoczynku. Spotkane po drodze trzy wiedźmy przepowiadają mu jednak, że zostanie wkrótce królem Szkocji, a czynią to tak sugestywnie, że rozpierany żądzą władzy Makbet wierzy ich słowom. Przy pomocy żony, Lady Makbet, planuje i przeprowadza zamach na króla Duncana, spełniając w ten sposób przepowiednię. Gdy zasiada na upragnionym tronie, zaczyna rządzić twardą ręką, eliminując kolejnych potencjalnych kandydatów na swoje miejsce, jednak z czasem popada w paranoję. Nie tylko wydaje mu się, że wszyscy chcą go zgładzić, ale widuje także rozmaite zjawy przypominające mu o popełnionych w imię władzy grzechach i zaniedbaniach. Czy rzeczywiście traci zmysły, czy instynkt mobilizuje go po prostu do przetrwania za wszelką cenę? Lady Makbet również doświadcza strasznych wizji, a gdy nie potrafi sobie z nimi poradzić, zamienia i tak zadziwiająco trudne królewskie życie męża w jeszcze większe piekło.



„F1: Film”



Sonny Hayes (Brad Pitt), nazywany „największym niespełnionym”, był najbardziej obiecującym kierowcą Formuły 1 i zjawiskiem lat 90. do czasu spektakularnego wypadku, który niemal zakończył jego karierę. Po 30 latach jest najemnym kierowcą bez stałego miejsca zamieszkania. Wtedy zwraca się do niego dawny kolega z zespołu, Ruben Cervantes (Javier Bardem), obecnie właściciel będącego na skraju bankructwa zespołu F1. Ruben przekonuje Sonny'ego do powrotu do Formuły 1. Ma to być ostatnia szansa ocalenia zespołu, a dla niego samego - zdobycia miana najlepszego na świecie. Sonny pojedzie u boku Joshuy Pearce'a (Damson Idris), narwanego nowicjusza, narzucającego własne, zawrotne tempo. Kiedy jednak rozlega się ryk silników, Sonny'ego dogania przeszłość. Przekonuje się, że w F1 najbardziej zaciętym rywalem jest kolega z zespołu, a drogą do odkupienia nie można podążać w pojedynkę.



„Czas krwawego księżyca”



Na początku XX wieku plemię północnoamerykańskich Indian Osagów niemalże z dnia na dzień doszło do ogromnej fortuny, dzięki odkryciu na zamieszkiwanych przez siebie terenach złóż ropy naftowej. Pochodzące z wydobycia płynnego „złota" astronomiczne sumy i wizja oszałamiającego bogactwa jak magnes przyciągały różnych ludzi. Biali ludzie bez skrupułów nie tylko wykorzystywali, naciągali i okradali posiadaczy praw do złóż, ale w skrajnych, nierzadkich przypadkach uciekali się do mordowania członków plemienia Osagów, by zawłaszczyć ich majątek. Przedstawione w filmie „Czas krwawego księżyca" wydarzenia, oparte na prawdziwej historii związku Ernesta Burkharta (Leonardo DiCaprio) i Mollie Kyle (Lily Gladstone), pokazują jak miłość i zdrada przeplatają się w fascynującej wielkoekranowej narracji.

