„Janosik z Tarzanem naoglądali się Bollywood”. Wymęczył widzów w kinach, trafił do sieci

„Mamy 2 stycznia i już jest mocny kandydat do tytułu najgorszego filmu 2026. Brawo”; „Ten film to katastrofa”; „Nie jestem w stanie pojąć, jak ten dwugodzinny zwiastun trafił na ekrany kin. Przyspieszanie i spowalnianie narracji przez migawki i slow motion stosowane naprzemiennie? Elipsy tak chaotyczne i niezrozumiałe, jakby ktoś wyciął gruby kawał filmu? Plus ta nieznośna, wszechobecna maniera bycia cool. Nie wiem”; „Janosik z Tarzanem naoglądali się Bollywood i wyjechali w Karpaty. Film zaprawdę koszmarny pod każdym względem, bronią się jedynie zdjęcia gór”; „Typ ma drona, kamerę z trybem slow motion i numer do Sebastiana Fabijańskiego i stwierdził, że to wystarczy do zrobienia filmu” – piszą o nim w sieci widzowie.

Hucznie reklamowany film „Dziki” Macieja Kawulskiego był pierwszą polską produkcją w IMAX i niestety zaliczył gigantyczną wtopę. Teraz wszyscy, którzy chcą sobie zafundować seans, jakiego jeszcze nie doświadczyli, mają na to szansę, bo film trafił do sieci.

Widzowie łapali się za głowy. Polski film o „Janosiku” trafił do sieci

To produkcja osadzona w XVII-wiecznych Karpatach, gdzie historia przenika się z mitem, a człowiek zderza się z pierwotną siłą natury.

W centrum opowieści znajduje się półdziki, niemy wojownik wychowany z dala od cywilizacji. Jego los splata się z bezwzględnym inkwizytorem, co uruchamia lawinę wydarzeń, prowadzących do walki o przetrwanie, wolność i rodzącą się tożsamość. Na tle surowych, majestatycznych gór rozgrywa się opowieść o świecie, w którym emocje są instynktowne, a porządek dopiero się kształtuje. „Film »Dziki« można odczytywać jako prequel legendy o Janosiku – historię momentu, w którym rodzi się mit. To opowieść o rzeczywistości na granicy cywilizacji i dzikości, gdzie prawo jeszcze nie istnieje, a siła natury wyznacza granice ludzkiego losu” czytamy.

W rolach głównych występują Tomasz Włosok oraz Sebastian Fabijański.

Film „Dziki” jest już dostępny w CANALVOD – wypożyczalni filmów w serwisie streamingowym CANAL+.

