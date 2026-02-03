Ranking 10 najbardziej pokręconych horrorów ostatnich 25 lat

Horror ma jeden podstawowy cel: przerazić nas do szpiku kości. Ma wywoływać skrajne emocje, dostarczać intensywnych, często niekomfortowych doznań i zabierać nas w rejony, do których na co dzień wolelibyśmy się nie zapuszczać. Przez lata wielu twórców próbowało osiągnąć ten efekt — i choć nie wszystkim się to udało, niektóre filmy zapisały się w historii gatunku jako wyjątkowo niepokojące. Najlepsze horrory nie tylko straszą, ale też fascynują swoim mrokiem, brutalnością lub psychologicznym skrzywieniem. To właśnie te najbardziej pokręcone historie sprawiają, że wracamy po więcej, nawet jeśli wiemy, że ponowny seans znów pozbawi nas spokojnego snu.

Poniżej znajdziesz listę dziesięciu najbardziej pokręconych horrorów ostatnich 14 lat — filmów, które przesuwają granice gatunku, bawią się psychiką widza i zostają w głowie na długo po napisach końcowych. To produkcje mroczne, bezlitosne i absolutnie niezapomniane.

Horrory, o których nie da się zapomnieć. 10 hitów ostatnich 25 lat

„Dobranoc, mamusiu”



Bracia bliźniacy przyjeżdżają do wiejskiego domu swojej matki, lecz zastają ją z zabandażowaną twarzą. Kobieta wyjaśnia, że to skutek niedawnej operacji kosmetycznej. Z biegiem czasu matka zaczyna zachowywać się coraz dziwniej i bardziej nieobliczalnie, a w umysłach chłopców zakorzenia się przerażająca myśl: podejrzewają, że kobieta ukrywająca się pod gazą wcale nie jest ich matką.



„Dom w głębi lasu”



Nowy horror twórców „The Avengers” i „Projekt: Monster” z Chrisem Hemsworthem („Thor”) w roli głównej. „Piła” była przy nim jedynie niewinną zabawą. Grupa studentów wybiera się na weekend do domku w lesie, gdzie z dala od cywilizacji mogą robić wszystko, na co przyjdzie im ochota. W miejscu, do którego dotrą nie ma zasięgu komórek, a GPS nie odnajduje go na mapie. Jak mówi spotkany w pobliżu farmer „Mogę pomóc wam tam dotrzeć, ale wydostać się będziecie musieli na własną rękę”. Ale czy będą w stanie?



„Coś za mną chodzi”



19-letnia Jay (Maika Monroe) prześladowana jest przez tajemniczą siłę. Niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku, gdyż zło może przybrać postać dowolnej osoby – nieznajomego, albo kogoś z najbliższego otoczenia Jay. Dziewczyna, wspierana przez grupkę przyjaciół, desperacko walczy, by przetrwać i znaleźć sposób na powstrzymanie złowrogiej mocy.



„Skóra, w której żyję”



Najnowszy film Pedro Almodóvara, niekwestionowanego mistrza współczesnego kina. Po raz pierwszy w swojej karierze twórca „Wszystko o mojej matce” sięgnął po materiał literacki i przygotował scenariusz na podstawie powieści „Tarantula” Thierry'ego Jonqueta. Książka opowiada o chirurgu plastycznym, który trzyma w zamknięciu w swoim mieszkaniu piękną Ewę. Kim jest tajemnicza kobieta? Jakie stosunki łączą ją z lekarzem? Prawda okaże się bardziej szokująca niż najśmielsze przypuszczenia.



„Zejście”



Poznajcie Sarah, Juno, Beth, Rebeccę, Sam i Holly. Sześć koleżanek, które łączy od lat zamiłowanie do sportów ekstremalnych i przygód, spotyka się w dzikich rejonach Appalachów, aby odbyć kolejną niebezpieczną wyprawę, tym razem do wnętrza jaskiń. Niestety, zawał skalny zasypuje korytarz i droga powrotna na powierzchnię zostaje zablokowana. Kobiety dowiadują się też, że nikt ich nie będzie szukał, ponieważ organizatorka wyprawy, Juno, nie tylko nie zgłosiła wyjścia ekspedycji, ale przyprowadziła ją do nie odkrytego i niezbadanego systemu jaskiń. Dotąd, uzależnione od zastrzyku adrenaliny dziewczyny wyznawały zasadę: "jest ryzyko - jest zabawa". Tym razem cała eskapada staje się bardzo niebezpieczna, a koleżanki mogą liczyć tylko na siebie.



„Martyrs. Skazani na strach”



Akcja rozpoczyna się pewnej nocy w latach 70. Lucie, dziewczynka, która zaginęła rok wcześniej, zostaje znaleziona na ulicy. Skatowane dziecko trafia do szpitala. Dręczą ją koszmary o torturującym ją i gwałcącym mężczyźnie. W szpitalu poznaje Anę, która przemocy doświadczyła ze strony swoich najbliższych. Piętnaście lat później Lucie wymierzy broń w głowę ojca pewnej rodziny...



„Uciekaj!”



Kiedy Chris (Daniel Kaluuya), młody Afroamerykanin, odwiedza rodzinną posiadłość swej białej dziewczyny (Allison Williams), wpada w złowrogą pułapkę, odkrywając rzeczywisty cel wizyty. Początkowo Chris odczytuje nadmiernie ugrzecznione zachowanie rodziny jako wynik nerwowości spowodowanej związkiem dziewczyny z Czarnym, ale w miarę upływu czasu seria coraz bardziej niepokojących odkryć prowadzi go do prawdy, jakiej nie mógł sobie nawet wyobrazić.



„Zniknięcia”



Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.



„Piła”



Młody mężczyzna, Adam (Leigh Whannell), budzi się przykuty do zardzewiałej rury w rozwalającej się piwnicy. Po drugiej stronie pokoju odkrywa innego przerażonego współ-uwięzionego człowieka. Jest nim dr Lawrence Gordon (Cary Elwes). Na podłodze pomiędzy nimi leży martwy człowiek w kałuży krwi, trzymający w znieruchomiałej ręce pistolet kaliber 38. Żaden z mężczyzn nie zna przyczyny swojego porwania, ale na pozostawionej mikrokasecie znajdują instrukcję, wg której dr Gordon ma zabić Adama w ciągu następnych 8 godzin. Jeśli mu się to nie uda, nie dość, że obaj mężczyźni zginą, to również Allison, żona Lawrenca, oraz ich córka zostaną zabite.



„Dziedzictwo. Hereditary”



Śmierć Ellen, seniorki rodziny Grahamów, nie mogła być dla nikogo zaskoczeniem. Natomiast to co nastąpiło po niej, dla wszystkich było szokiem. Rodzina Annie, córki Ellen, wkrótce po pogrzebie zaczyna doświadczać niepokojących zjawisk. Początkowo tłumaczy je sobie żałobą i przemęczeniem, ale wkrótce zdarzenia przybierają tak tragiczny i potworny obrót, że jasnym staje się, iż na rodzinie Grahamów ciąży mroczne dziedzictwo. Co takiego wydarzyło się w życiu Ellen, że teraz zapłacić musi za to jej rodzina? Odkrycie tej prawdy nikomu nie przyniesie spokoju… Czytaj też:

