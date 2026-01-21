16 dziwnych, ale genialnych filmów, których jeszcze nie oglądałeś

Niektóre filmy nie próbują się podobać wszystkim — i właśnie dlatego zostają w głowie na długo. To kino dziwne, niepokojące, czasem niewygodne, często piękne w sposób, który trudno opisać słowami. Łączy je specyficzny klimat: balansowanie na granicy absurdu i emocjonalnej szczerości, czarny humor sąsiadujący z tragedią, estetyczna precyzja zestawiona z tematami, od których inni twórcy wolą uciekać.

Fabuła jest w nich często tylko pretekstem do pokazania atmosfery, przekazania rytmu czy lekkiego zagubienia widza. Bohaterowie są niejednoznaczni moralnie, a światy przedstawione — trochę przesunięte względem naszej rzeczywistości. To kino prowokacyjne, które zamiast tłumaczyć, woli zadawać pytania i zostawiać widza z niepokojem, zachwytem albo... ze wszystkim naraz.

Jeśli lubisz takie klimaty — ta lista jest dla ciebie. Oto dziwne, ale świetne filmy, których bardzo możliwe, że jeszcze nie oglądałeś.

Filmy, które łamią zasady i robią to genialnie. 16 dziwnych perełek

„Dom, który zbudował Jack”



Jack to typ poszukującego myśliciela, z pasji inżynier-architekt, ale gdy obserwujemy, jak inscenizuje miejsce zbrodni, ustawia zwłoki, by je uwiecznić aparatem, nie ma wątpliwości, że ma w sobie też coś z artysty. Przypomina wręcz reżysera na filmowym planie. Portretując okrutnego, acz piekielnie inteligentnego zabójcę, Lars von Trier sięga po motywy z twórczości Goethego, malarstwo Francisa Bacona i Eugène’a Delacroix, poezję Williama Blake’a, muzykę wybitnego pianisty Glenna Goulda, a nawet po swoje własne dzieła. Zaprasza widza do udziału w widowisku, które wymaga nie tylko mocnych nerwów, ale i otwartej głowy. Takie podejście zostaje jednak z nawiązką wynagrodzone.



„Biedne istoty”



„Biedne istoty” w reżyserii Yorgosa Lanthimosa to niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.



„Lobster”



Witamy w świecie, w którym samotni muszą w ciągu 45 dni znaleźć swoje drugie połówki, w przeciwnym razie zostaną przemienieni w zwierzę, które sami wybiorą. „Lobster” to inteligentna, niekonwencjonalna czarna komedia z udziałem takich gwiazd, jak Colin Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux, John C. Reilly i Ben Whishaw, która jest oryginalnym i głębokim spojrzeniem na obsesję społeczeństwa naszych czasów, aby każdy żył w parze za wszelką cenę i dowodzi, że prawdziwa miłość, nie jest czymś, czego się szuka... Na nią się po prostu trafia.



„Saltburn”



Nagrodzona Oscarem reżyserka Emerald Fennell przedstawia pięknie mroczną opowieść o przywilejach i pożądaniu. Oliver Quick (Barry Keoghan), niepotrafiący znaleźć sobie miejsca na uniwersytecie Oxfordzkim, zostaje wciągnięty w świat czarującego arystokraty Felixa Cattona (Jacob Elordi). Ten zaprasza go do Saltburn, imponującej siedziby jego ekscentrycznej rodziny. Spędzą tam niezapomniane lato.



„Zabicie świętego jelenia”



Steven jest wybitnym kardiochirurgiem, a jego żona, Anna, szanowaną okulistką. Mają dwójkę dzieci: 14-letnią Kim i 12-letniego Boba. Są zamożni, zdrowi i toczą szczęśliwe, rodzinne życie. Steven przyjaźni się z 16-letnim Martinem, który nie ma ojca i którego niejako przyjął pod swoje skrzydła. Pewnego dnia Steven przedstawia chłopaka swojej rodzinie. Od tego czasu sprawy przybierają nieoczekiwany, katastrofalny w skutkach obrót. Idealny świat zamienia się w chaos. Steven zmuszony zostanie do złożenia szokującej ofiary lub zaryzykowania utraty wszystkiego, co ma.



„Substancja”



Czy marzysz czasem, by stać się lepszą wersją siebie? Tą samą, a jednak doskonalszą pod każdym względem? Spróbuj naszego nowego produktu o nazwie Substancja. Nic już nie będzie takie samo. Dzięki Substancji możesz stworzyć drugą siebie: młodszą, piękniejszą, perfekcyjną. Musisz pamiętać tylko o jednym, by dzielić czas między obie siebie, tę starą i nową. Tydzień dla jednej, tydzień dla drugiej. Idealna równowaga bez żadnych odstępstw. To proste, prawda? Jeśli nie spróbujesz naginać reguł, wszystko będzie dobrze.



„The Menu”



Para młodych ludzi (Anya Taylor-Joy i Nicholas Hoult) wybiera się do ekskluzywnej restauracji na wyspie, której szef kuchni (Ralph Fiennes) przygotował wyszukane i kosztowne menu. Wkrótce okazuje się jednak, że w trakcie kolacji gości czekają szokujące niespodzianki. Scenariusz tej czarnej komedii stworzyli Seth Reiss i Will Tracy, a wyreżyserował ją Mark Mylod.



„Midsommar. W biały dzień”



Dani (Florence Pugh) i Christian (Jack Reynor) to młodzi Amerykanie, którym nie układa się w związku i rozważają rozstanie. Niespodziewana rodzinna tragedia zbliża ich jednak do siebie, a pogrążona w żałobie Dani postanawia dołączyć do Christiana i jego przyjaciół, aby wziąć udział w wakacyjnej wyprawie na północ Skandynawii. Tam, w odciętej od świata wiosce, raz na 90 lat obchodzone jest prastare święto związane z letnim przesileniem. Jednak to, co z początku wygląda na beztroską wycieczkę do krainy niezachodzącego słońca, z czasem przybiera nieoczekiwany, przerażający obrót. Lokalni mieszkańcy zapraszają amerykańskich gości do udziału w niepokojących rytuałach. W sielskiej scenerii rozpoczyna się dziewięciodniowy festiwal coraz dziwniejszych obrzędów, których rezultat zadecyduje o życiu i śmierci biorących w nich udział.



„Obiecująca. Młoda. Kobieta.”



Wszyscy zawsze mówili o Cassie (Carey Mulligan), że to obiecująca młoda kobieta... ale zdarzyło się coś, co brutalnie zmieniło jej przyszłość. W jej życiu nic nie jest tym, na co wygląda. Jest niezwykle bystra, kusząco przebiegła, a nocami prowadzi sekretne podwójne życie. A teraz, dzięki niespodziewanemu spotkaniu, Cassie otrzymuje szansę, by rozliczyć się z przeszłością. I na pewno tę szansę wykorzysta.



„Człowiek-scyzoryk”



Zdesperowany rozbitek Hank (Paul Dano) próbuje popełnić samobójstwo, wieszając się na lianie. W ostatniej chwili dostrzega na brzegu ciało młodego mężczyzny (Daniel Radcliffe) i biegnie na pomoc. Na próżno. Okazuje się jednak, że chociaż Manny (tak nazywa topielca nasz bohater) nie żyje, może być całkiem przydatny. Oczywiście o ile właśnie nie wytwarza całkiem osobliwych odgłosów. Hank postanawia więc zabrać go ze sobą w poszukiwaniu ratunku, a podróży przez dżunglę towarzyszy wiele absurdalnych i nietypowych sytuacji. Film oryginalnego reżyserskiego tandemu to twórcza reinterpretacja historii Robinsona Crusoe, z odrobiną czarnego humoru, nutą surrealizmu i kroplą szaleństwa.



„Zakochany bez pamięci”



Film opowiada niezwykłą historię Joela (Jim Carrey), którego rzuciła dziewczyna - zadziorna Clementine (Kate Winslet). Znudzona związkiem Clementine postanawia usunąć ze swojego życia wszystko, co kojarzyć się może z Joelem. Nie tylko wyrzuca ze swojego pokoju zdjęcia i pamiątki. Poddaje się również skomplikowanej operacji, podczas której specjaliści (Kirsten Dunst, Elijah Wood, Tom Wilkinson) usuwają z jej pamięci wszystkie wspomnienia o byłym chłopaku. Zakochany Joel postanawia zrobić to samo, ale w trakcie zabiegu zmienia zdanie.



„Mechaniczna pomarańcza”



Główny bohater, Alex de Large, to młody i zdegenerowany lider "Drugów" - grupy młodocianych, ekstrawaganckich chuliganów, ubierających się w białe stroje, meloniki i martensy. Wieczorami przesiadują w barze, pijąc mleko i wsłuchując się w muzykę Ludwiga van Beethovena. Jednak nocami wyruszają do miasta, by bić, okradać bezbronnych ludzi i gwałcić kobiety. W końcu dochodzi do morderstwa... Wewnątrz grupy zaczyna się źle dziać, kumple postanawiają zmienić przywódcę, a sprzeciwiający się temu Alex zostaje wystawiony policji i skazany na 14 lat więzienia. Po dwóch latach odsiadki otrzymuje propozycję nie do odrzucenia - w zamian za skrócenie wyroku ma się poddać nowej eksperymentalnej terapii mającej na celu wyeliminowanie skłonności do przemocy. Niezwłocznie podpisuje niezbędne dokumenty i zostaje wywieziony do specjalistycznej kliniki, gdzie dwa razy dziennie jest poddawany praniu mózgu.



„Heretic”



Dwie młode kobiety, które z potrzeby serca szerzą słowo Boże, pukają do drzwi domu pana Reeda (Hugh Grant). Otwiera im z pozoru czarujący mężczyzna, który szybko pokazuje swoją diaboliczną naturę. Kobiety orientują się, że wszystkie wyjścia z domu zostały zamknięte, a ich podejrzany gospodarz co chwila pojawia się, aby zadać im kolejną zagadkę testującą ich wiarę. Rozpoczyna się śmiertelnie niebezpieczna gra, w której stawką jest przetrwanie. Głosicielki wiary będą musiały wykorzystać cały swój spryt, aby uciec z domu grozy pana Reeda.



„Ona”



Film rozgrywa się w Los Angeles, w niedalekiej przyszłości. Theodore Twombly to pełen kompleksów, samotny, wrażliwy mężczyzna, który zarabia na życie pisząc wzruszające, osobiste listy do innych ludzi. U załamanego po zakończeniu długoletniego związku, zainteresowanie budzi nowy, zaawansowany system operacyjny, który obiecuje, jako obdarzony samodoskonalącą się inteligencją, intuicyjnie dostosowywać się do potrzeb indywidualnego użytkownika. Po uruchomieniu systemu Theodore jest zachwycony, gdy poznaje „Samanthę", ciepły, kobiecy głos, który zdaje się należeć do szalenie wrażliwej, wnikliwej i zaskakująco zabawnej „osoby". W miarę, jak jej potrzeby i pragnienia rosną, równocześnie z jego własnymi, ich przyjaźń pogłębia się i przeradza w miłość.



„Sok z żuka”



Małżeństwo Adam i Barbara Maitlandowie (Alec Baldwin i Geena Davis) dopiero wprowadzili się do wielkiego domu, gdy przytrafia im się śmiertelny wypadek. Jako duchy są skazani na pobyt w domu, do którego wprowadza się rodzina Deitzów z Nowego Jorku, kompletnie go przebudowując. Z uwagi na to, że nikt poza córką Deitzów (Winona Ryder) ich nie widzi, postanawiają wezwać bio-egzorcystę Beetlejuice'a (Michael Keaton), który wypędzi żywych z ich domu, ale jego metody straszenia są z natury niebezpieczne. Gdy Maitlandowie chcą się go pozbyć, okazuje się to niezbyt łatwe do wykonania.



„Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom”



Rozgrywający się na wyspie u wybrzeży Nowej Anglii latem 1965 roku film opowiada historię dwojga dwunastolatków, którzy zakochują się w sobie, zawierają tajemny pakt i razem uciekają, by wspólnie przeżyć największą przygodę życia. Władze wszczynają za nimi pościg, podczas gdy do wyspy zbliża się silna burza – życie spokojnej społeczności na co dzień zamieszkującej wyspę wywraca się do góry nogami. Bruce Willis wciela się w rolę miejscowego szeryfa, kapitana Sharpa.Czytaj też:

