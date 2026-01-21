Jeden z najgłośniejszych filmów 2025 roku wpada do sieci. Oscarowa rola Jennifer Lawrence?

Film „Zgiń kochanie” to ekranizacja głośnej powieści Ariany Harwicz od Lynne Ramsay – reżyserki znanej na całym świecie z głośnego „Musimy porozmawiać o Kevinie”. Twórczyni wraca po latach milczenia z projektem, w którym mamy do czynienia z najbardziej intensywnym portretem kobiety na granicy wytrzymałości od czasu jej wspomnianego hitu z Tildą Swinton.

Jennifer Lawrence i Robert Pattinson grają tu małżeństwo uwięzione w cichym piekle domowych rytuałów. Ich historia to emocjonalny nokaut – piękny, brutalny i boleśnie prawdziwy.

„To rola, dla której warto wrócić do kina” – pisał o grze Lawrence magazyn Time. „Lawrence jest wulkanem emocji, jednocześnie potrafi być piękna, przerażająca i zupełnie naga w swojej prawdzie” – dodawał „The Guardian”.

Na ekranie partneruje jej Robert Pattinson, który po raz kolejny udowadnia, że stawia na ambitne i nieoczywiste projekty. Ich duet jest hipnotyczny: pełen napięcia, namiętności i bólu.

„Zgiń kochanie” wpada do streamingu. O czym jest?

Grace (Jennifer Lawrence) i Jackson (Robert Pattinson) wprowadzają się do położonego na odludziu domu, by wkrótce powitać na świecie swoje pierwsze dziecko. Nowe życie okazuje się dużo trudniejsze niż oczekiwali. Spędzająca długie dni jedynie z dzieckiem, Grace zaczyna przejawiać coraz dziwniejsze zachowania. Niekontrolowane fale pożądania, irracjonalnego lęku czy nawet agresji, wprowadzają w życie rodzinne coraz większy chaos. W miarę, jak rzeczywistość Grace ustępuje miejsca dzikim fantazjom, staje się jasne, że dzieje się z nią coś bardzo niepokojącego.

Oprócz Lawrence i Pattinsona w filmie pojawią się też: Sissy Spacek („Służące”, „Carrie”, „Za drzwiami sypialni”, „Córka górnika” – OSCAR, „Prosta historia”, „JFK”, „Rzeka”, „Gentkeman z rewolwerem”)oraz Nick Nolte („Książę przypływów”, „Przylądek strachu”, „Cienka czerwona linia”, „Prywatne piekło”, „The Mandalorian” – serial, „Świat w ogniu”).

Gdzie obejrzymy „Zgiń kochanie”?

Film „Zgiń kochanie” zadebiutuje na platformie Polsat Box Go. Premiera hitu przewidziana jest już na 27 stycznia.

