Głośny film Jana Komasy ze zwiastunem! W głównej roli gwiazdor „Dojrzewania”

Po światowej premierze podczas 50. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto oraz europejskim pokazie na 69. Festiwalu Filmowym w Londynie, „Dobry chłopiec” spotkał się z bardzo entuzjastycznym odbiorem krytyków. Ich uznanie potwierdzają wysokie oceny na Rotten Tomatoes, gdzie film uzyskał 94 proc. pozytywnych recenzji.

W pierwszych recenzjach filmu pojawiają się porównania Jana Komasy do dzieł wczesnego Yorgosa Lanthimosa, twórcy takich hitów jak „Kieł”, „Lobster”, „Biedne istoty” czy „Zabicie świętego jelenia”. Inni piszą też, że „przywodzi na myśl »Mechaniczną pomarańczę« w nowoczesnym wydaniu”.

Producentami filmu są Jeremy Thomas („Ostatni cesarz”, „Sexy Beast”), Jerzy Skolimowski („IO”) i Ewa Piaskowska („IO”), a za zdjęcia odpowiada Michał Dymek („IO”, „Dziewczyna z igłą”, „Prawdziwy ból”). Zdjęcia do filmu kręcono w Sękocinie i Warszawie oraz w plenerach Yorkshire w Wielkiej Brytanii.

„Dobry chłopiec” Jana Komasy. O czym jest? Pierwszy zwiastun

Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego „dobrego chłopca” poprzez wymuszoną i specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak zmuszony do czytania książek i uczenia się manier Tommy, myśli tylko o jednym – jak stamtąd uciec.

W obsadzie filmu pojawili się: Stephen Graham („Zakazane imperium”, „Przekręt”, serial „Dojrzewanie”), Anson Boon („1917”, serial „Strefa gangsterów”), Andrea Riseborough („Birdman”), Monika Frajczyk („Zielona granica”, serial „Aniela”).

Thriller „Dobry chłopiec” pojawi się w polskich kinach już 6 marca 2026 roku.

Czytaj też:

Netflix odkrywa kolejne karty. 4 nowe polskie produkcje w tym roku!Czytaj też:

Po „Teściach” czas na więcej. Najlepsze polskie komedie ostatnich lat