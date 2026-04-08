„Obejrzany w jedną noc”. Ten krótki serial z Christophem Waltzem to ukryty skarb

Akcja serialu „Konsultant” z 2023 roku, opartego na książce Bentleya Little'a o tym samym tytule, rozgrywa się głównie w biurze firmy produkującej gry. Warto wkraczamy w akcję w momencie, gdy do budynku przybywa tytułowy konsultant Regus Patoff, który twierdzi, że ma nadzieję, iż uda mu się uchronić firmę przed zamknięciem po tym, jak jej prezes został zamordowany. Jednak sprawy zaczynają przybierać coraz mroczniejszy obrót, gdy Patoff stopniowo przejmuje kontrolę nad firmą i ujawnia swoje prawdziwe oblicze diabła w przebraniu.

Ten serial porównywany jest do „Rozdzielenia”. Gra w nim podwójny zdobywca Oscara

Serial nieco przypomina klimatem głośne „Rozdzielenie”, bo też pokazuje miejsce pracy jako mikrokosmos dla większych egzystencjalnych lęków. W obu serialach pracownicy centralnych firm tracą wszelką autonomię i stopniowo stają się bezużytecznymi zasobami. W przeciwieństwie do hitu Apple TV+, „Konsultant” skłania się bardziej nawet ku horrorowi, wprowadzając też elementy nadprzyrodzone. Jednak wspólny temat przewodni i subtelna satyra korporacyjna sprawiają, że jest to idealny serial dla fanów „Severance”.

To co jednak najbardziej powinno was zachęcić do odkrycia tego serialu to sam Christoph Waltz. Genialny aktor i zdobywca dwóch Oscarów, znany z takich tytułów jak „Bękarty wojny”, „Django”, „Woda dla słoni” czy „Rzeź”, mało kiedy przyjmuje serialowe role. Tu w pełni wykorzystuje swój mistrzowski talent do portretowania złoczyńców, znakomicie wcielając się w tytułowego „konsultanta”.

„Mocno wciąga i na dodatek odcinki trwają tylko po 30 minut wiec na luzie można obejrzeć w jeden dzień”; „Trzymający w napięciu. Intrygująca historia, nieźle poprowadzona. Cudowny Waltz!”; „Mega mnie zaskoczył ten serial, dawno nie wciągnąłem ciurkiem całego w jedną noc”; „Rewelka” – piszą o nim widzowie, którzy mają już seans za sobą.

Oprócz Christopha Waltza w obsadzie znaleźli się między innymi: Nat Wolff, Brittany O'Grady, Sloane Avery i Aimee Carrero.

Serial ma jeden sezon i osiem mocnych odcinków. Wszystkie znajdziecie na Prime Video.

Czytaj też:

