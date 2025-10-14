Film roku? Ulubieniec Polaków jako nazistowski zbrodniarz – jest zwiastun „Norymbergi”

„Norymberga” Jamesa Vanderbilta to nie tylko film historyczny o jednym z najważniejszych procesów XX wieku, ale przede wszystkim gęsty, psychologiczny thriller, w którym starcie zła i rozumu nabiera nowego znaczenia.

„Norymberga” z Russellem Crowe. Film roku?

Jest rok 1945. Cały świat żyje rozpoczynającym się w niemieckiej Norymberdze procesem nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Prokurator Robert H. Jackson, który jest głównym oskarżycielem z ramienia Stanów Zjednoczonych ma świadomość jak trudnego podjął się zadania. Wie, że główny oskarżony Hermann Göring jest człowiekiem nie tylko bezlitosnym, ale także błyskotliwie inteligentnym, więc uzyskanie jego obciążających zeznań to zadanie ekstremalnie trudne. Młody psychiatra Douglas Kelley otrzymuje więc misję zbliżenia się do Göringa, nawiązania z nim relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ na wynik procesu. Kelley nie zdaje sobie w pełni sprawy jak trudnego podejmuje się zdania. Jego pacjent to cyniczny manipulator, a jednocześnie człowiek do szpiku kości zły i gotowy na wszystko, by chronić własną skórę.

James Vanderbilt, znany m.in. ze scenariuszy do „Zodiaka” i „Spotlight”, po raz pierwszy tak głęboko zanurza się w psychologiczny portret zła. W oparciu o książkę Jacka El-Haia „Göring i psychiatra”, reżyser pokazuje, że granica między racjonalnym badaniem a fascynacją zbrodnią jest niezwykle cienka.

„Crowe oferuje jedną z najlepszych ról w swojej karierze. Jego Göring jest przerażający właśnie dlatego, że tak łatwo daje się lubić„ – pisze JoBlo.com. Także „The Guardian” zwraca uwagę, że aktor „znajduje w swojej postaci groźną mieszankę uroku i wyrachowania„, a AwardsWatch określa jego występ jako „mistrzowsko zbalansowany między komizmem a chłodem psychopaty”. To kreacja, która przywraca Crowe'a do grona aktorów walczących o poważne nagrody i to zasłużenie.

Z kolei Rami Malek w roli Douglasa Kelleya tworzy kontrapunkt dla szaleńczej energii Göringa. W relacji między nimi jest coś z klasycznego pojedynku dobra i zła, ale Vanderbilt odwraca schemat – zamiast demonizować, pokazuje niebezpieczeństwo fascynacji intelektem zbrodniarza.

W „Norymberdze” oglądamy też innych znakomitych aktorów: nominowanych do Oscara Michaela Shannona (w roli prokuratora – Robert H. Jackson) czy Richarda E. Granta (jako brytyjskiego prawnika Davida Maxwella-Fyfe). Na ekranie pojawiają się również John Slattery, Colin Hanks i Leo Woodall, tworząc bogate tło procesu, który w historii kina wojennego pozostanie jednym z najbardziej symbolicznych.

Film „Norymberga” zadebiutuje w kinach od 28 listopada.

