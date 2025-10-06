Anatolij Kaszpirowski wraca do Polski po 25-latach! HBO Max nakręci film

Najbardziej znany, a zarazem kontrowersyjny uzdrowiciel z Europy Wschodniej został zaproszony przez firmę produkcyjną Silver Frame, która na zlecenie HBO Max pracuje nad filmem dokumentalnym o jego fenomenie.

Anatolij Kaszpirowski – uzdrowiciel, którego kochali Polacy

Kaszpirowski jest bez wątpienia jednym z najważniejszych symboli lat 90-tych w Polsce. Podczas jego seansów telewizyjnych pustoszały ulice, a niejedna osoba wierzyła, że słynny lekarz na zawsze odmieni jej życie. Mówiono, że jego niesamowite umiejętności mogą wyleczyć całą gamę dolegliwości – od wypadających włosów po nowotwory.

Do Polski po raz pierwszy przyjechał w 1990 roku. Już podczas tego tournée po kraju, stał się prawdziwym fenomenem. Na spotkania z nim przychodziły tłumy, a jego programy gromadziły przed telewizorami miliony polskich widzów. Kaszpirowski został nawet uhonorowany pozaregulaminową statuetką Wiktora dla osobowości telewizyjnej roku. Polskę odwiedził jeszcze kilkukrotnie w tamtej dekadzie.

Anatolij Kaszpirowski w Polsce. Gdzie?

Teraz, po wielu latach, Anatolij Kaszpirowski ponownie przyjedzie do Polski, aby spotkać się z publicznością. Na przełomie października i listopada odwiedzi Warszawę oraz Pruszków – wydarzenia te organizowane są jako element dokumentacji do nowego filmu o jego życiu i karierze. Film dokumentalny realizowany jest na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery dla platformy HBO Max.

