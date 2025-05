Symbol pokolenia i kinowy przebój z 2024 roku trafi na popularną platformę!

Kinowa wersja jednego z ulubionych i najdłużej granych musicali na deskach światowych teatrów to nie tylko zapierające dech w piersi widowisko, ale także film z głębokim przesłaniem. Ekranizacja powstała na podstawie kultowego musicalu z muzyką i tekstem zdobywcy nagród Grammy i Oscara Stephena Schwartza oraz scenariusza Winnie Holzman (nominowanej do nagród Tony i Emmy). Film jest inspirowany powieścią Gregory'ego Maguire'a. Za reżyserię „Wicked” odpowiada ceniony i kilkukrotnie nagradzany Jon M. Chu („Bajecznie bogaci Azjaci”, „In the Heights: Wzgórza marzeń”).

O czym jest „Wicked”?

Wicked przedstawia poruszającą historię dwóch czarownic z Krainy Oz. Elphaba (w tej roli Cynthia Erivo) to odtrącana i niezrozumiana młoda kobieta, która dopiero odkryje swoją prawdziwą moc. Z kolei Glinda (Ariana Grande) jest lubiana, ale jeszcze nie odnalazła głosu swojego serca. Bohaterki spotykają się na Uniwersytecie Shiz i pomimo dzielących je różnic nawiązują przyjaźń. Wkrótce jednak, po spotkaniu z Czarnoksiężnikiem z Oz ich losy potoczą się w różnych kierunkach i pomimo serii niezwykłych przygód, wypełni się ich przeznaczenie. Elphaba staje się Złą Czarownicą z Zachodu, a Glinda – Dobrą Czarownicą z Północy. Wicked pozwala widzom oderwać się od codzienności i całkowicie zanurzyć w magicznym świecie, w którym chciałoby się pozostać na dłużej.

W filmie występują również: zdobywczyni Oscara Michelle Yeoh („Wszystko wszędzie naraz”, „Bajecznie bogaci Azjaci”, „Star Trek: Sekcja 31”), zdobywca Oliviera i nominowany do nagrody Emmy Jonathan Bailey („Bridgertonowie”, „Towarzysze podróży”), nominowany do nagród Tony Ethan Slater (broadwayowski „SpongeBob SquarePants”, „Fosse/Verdon”), Marissa Bode, Peter Dinklage („Gra o tron”, „Dexter: Zmartwychwstanie”) oraz Jeff Goldblum („Park Jurajski”, „Dzień Niepodległości”).

Kiedy „Wicked” trafi do sieci? Gdzie oglądać online?

Nagrodzony dwoma Oscarami i nominowany przez Akademię aż w dziesięciu kategoriach, film „Wicked” będzie można oglądać w sieci już od 6 lipca na platformie SkyShowtime.

Czytaj też:

Mocne premiery na Netflix w tym tygodniu – fani thrillerów nie będą zawiedzeni!Czytaj też:

SkyShowtime nie odpuszcza. Nowe hity zatrzymają Polaków przed ekranami