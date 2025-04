Odcięła swojemu mężowi penisa. W tym tygodniu zobaczymy ją na Max!

Platforma Max w tym tygodniu postarała się o to, żebyśmy mieli, co oglądać. Mamy dla was pełną rozpiskę premier – sprawdźcie, co was zainteresuje i zapiszcie ją na później, aby nie zapomnieć o wyśmienitych i obiecujących seansach!

Zatrzęsienie nowości na Max w tym tygodniu!

21 kwietnia

„Próba generalna”, sezon 2.

Nathan Fielder porusza się w niepewnym świecie, dając zwykłym ludziom nowe możliwości rozwiązania ich problemów.

22 kwietnia

„Żyj łagodniej z Bonnie Wright”

Bonnie i Pattie podróżują z LA do Portland, aby dowiedzieć się, jak społeczności na trasie inspirują do ekologicznego jedzenia, zakupów i podróży.

24 kwietnia

„I Cut Off His Penis: The Truth Behind The Headlines”

W 1993 roku Lorena Bobbitt stanęła przed sądem za odcięcie penisa swojemu mężowi, co zszokowało ludzi na całym świecie. Ten dwuczęściowy serial wykracza poza nagłówki.

„Pierwsza klasa”

Ana, aspirująca stażystka w domu aukcyjnym, przypadkiem dostaje miejsce w pierwszej klasie, gdy szefowa niespodziewanie wysyła ją w delegację do Londynu. To właśnie tam spotyka bogatego Williama i postanawia nieco dłużej pozostać w świecie fantazji.

„15 minut wstydu”

Bardzo aktualny film dokumentalny, który otwiera oczy na świat publicznego szkalowania. Ta jazda bez trzymanki pokazuje osoby z całych Stanów Zjednoczonych, które zostały publicznie upokorzone.

„Persona: Ciemna strona testów osobowości”

Twórcy filmu analizują źródła amerykańskiej obsesji na punkcie testów osobowości i prezentują zaskakujące tezy na temat wpływu koncepcji osobowości na otaczający nas świat.

25 kwietnia

„50 pierwszych randek”

Ona go nie pamięta, bo cierpi na amnezję. On walczy o ich miłość jak lew i robi wszystko, by dziewczyna codziennie od nowa w nim się zakochiwała.

„1992”

Ojciec walczy o uratowanie swojego syna przed przestępcami planującymi ryzykowny napad podczas zamieszek w Los Angeles w 1992 roku.

„Dobrzy nieznajomi”

Przypadkowe spotkanie wciąga mężczyznę w jego przeszłość w niewytłumaczalny sposób.

„Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)”

Margot Robbie powraca jako Harley Quinn w kolejnej adaptacji popularnego komiksu. Pokręcona historia, opowiedziana przez główną bohaterkę w stylu, w jakim tylko ona może to zrobić.

„Bursa”

Turcja, rok 1997. Czternastoletni Ahmet jest zdruzgotany, gdy ojciec wysyła go do islamskiego internatu, aby nauczył się wartości muzułmańskich.

„Wytłumaczenie wszystkiego”

Historia egzaminu maturalnego 18-letniego chłopca, który przeradza się w narodowy skandal.

„Głębia”

Dwaj poszukiwacze skarbów wpadają w konflikt z lokalnymi przestępcami, gdy przypadkowo odkrywają tajny ładunek na wraku z czasów II wojny światowej.

„Opowiadaczka filmów”

Lata 60. María Margarita z rodziny mieszkającej w górniczym miasteczku na pustyni Atakama, ma niesamowitą zdolność opowiadania filmów.

26 kwietnia

„Brett Goldstein: Drugi najlepszy wieczór w twoim życiu”

Dwukrotny zdobywca Emmy Brett Goldstein wyrusza na kolejną wielką komediową przygodę w swoim pierwszym programie zrealizowanym dla HBO.

