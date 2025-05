Uwielbiane polskie seriale. Idealne do nadrobienia w majówkę!

Nie trzeba daleko szukać – nasze rodzime produkcje coraz częściej trzymają światowy poziom, a do tego mają to coś: bliski klimat, znajome realia i bohaterów, którzy mogliby być twoimi sąsiadami. Od hitów, które wszyscy komentowali w sieci, przez klasyki rodzimego kina, po niedocenione perełki, które warto odkryć – majówka to idealny moment, żeby nadrobić zaległości albo dać się wciągnąć w nową fabułę.

Przed wami 25 seriali, które Polacy pokochali – nie bez powodu. Uważajcie – może się okazać, że jeden odcinek to za mało. Ale hej, od czego jest wolne?

25 najlepszych polskich seriali do nadrobienia w majówkę

„Idź przodem, bracie”

Zwolniony z pracy policjant z oddziału specjalnego usiłuje odnaleźć się w roli sklepowego ochroniarza. Pewnego dnia odkrywa sposób na swoje problemy finansowe.

„Sfora”

Czterech przyjaciół z dzieciństwa pełniących różne funkcje publiczne, prowadzi śledztwo dotyczące warszawskiego bossa przestępczego Starewicza.

„Pogranicze w ogniu”

Akcja serialu dzieje się w okresie międzywojennym (1918-1939) i przedstawia skomplikowane losy dwóch przyjaciół z dzieciństwa: Czarka Adamskiego (Cezary Pazura) i Franka Relke (Olaf Lubaszenko).

„Rojst”

Podczas powodzi stulecia w lesie na powierzchnię wypływa kolejne ciało, a wraz z nim korupcja, przekręty z lat 90. i długo skrywane tajemnice z czasów II wojny światowej.

„Pajęczyna”

Pełen napięcia thriller, którego akcja toczy się równolegle w dwóch czasach: w 1978 roku oraz w 2010 roku.

„Infamia”

Balansując między surowymi zasadami rodziców i presją ze strony rówieśników, siedemnastolatka o romskich korzeniach marzy o karierze hip-hopowej.

„Informacja zwrotna”

Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.

„Król”

Książę Hal musi zmienić się z krnąbrnego próżniaka w silnego władcę i walczyć o Anglię nie tylko na polu bitwy, ale również na targanym konfliktami dworze.

„Wielka woda”

Wrocław, rok 1997. Naukowcy i lokalne władze muszą podjąć szereg niewyobrażalnie trudnych decyzji, gdy do miasta zbliża się potężna fala powodziowa.

„Pakt”

Dziennikarz Piotr Grodecki odkrywa spisek na wysoką skalę, a sprawa jest bardziej zawiła, niż myślał.

„Skazana”

Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok.

„Bez tajemnic”

Psychoterapeuta Andrzej Wolski pomaga swoim pacjentom rozwiązywać problemy, z którymi nie potrafią sobie poradzić samodzielnie.

„Klangor”

Gdy znika córka psychologa więziennego rozpoczyna on poszukiwania na własną rękę.

„Ślepnąc od świateł”

Perfekcyjnie poukładane życie dilera kokainowego Kuby zmienia się w chaos, gdy z więzienia wychodzi Dario, gangster starej daty.

„Belfer”

Do Dobrowic przyjeżdża Paweł Zawadzki, nauczyciel języka polskiego, który na własną rękę podejmuje śledztwo w sprawie śmierci uczennicy miejscowej szkoły średniej.

„Krew z krwi”

Po śmierci męża-gangstera Carmen zostaje zmuszona do przejęcia jego interesów i walki o bezpieczeństwo swojej rodziny.

„Odwróceni”

Policjanci rozpracowujący gang pruszkowski próbują pozyskać informatora z wewnętrznego kręgu. Okazja nadarza się, gdy stojący wysoko w mafijnej hierarchii „Blacha” zostaje oskarżony o gwałt.

„Stulecie Winnych”

Saga rodu Winnych stanowi wnikliwy portret polskiego społeczeństwa, zmieniającego się wraz z rozwojem polskiej państwowości. Kolejne pokolenia rodzą się, żyją i przemijają na tle wydarzeń historycznych XX wieku.

„1670”

Satyryczna komedia, w której zdziwaczały szlachcic, pragnący zostać najsławniejszą osobą w Polsce, musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami.

„Kruk”

Na Podlasiu zostaje porwany jedenastoletni chłopiec. Sprawą uprowadzenia ma zająć się inspektor Adam Kruk, który właśnie powrócił do swojego rodzinnego miasta.

„Czas honoru”

Losy grupy młodych polskich oficerów – tzw. „cichociemnych” skoczków – zrzuconych na teren okupowanej Polski w czasie II wojny światowej.

„Glina”

Policjanci z Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji w Warszawie mierzą się z zagadkami kryminalnymi i trudami życia prywatnego, jakie niesie ze sobą niebezpieczna praca.

„Wataha”

Kapitan Wiktor Rebrow próbuje rozwikłać zagadkę zamachu bombowego, w którym zginęli jego przyjaciele ze Straży Granicznej w Bieszczadach.

„PitBull”

Warszawscy policjanci wydziału zabójstw zmagają się z problemami codziennego życia i stołeczną przestępczością.

„Alternatywy 4”

Czasy PRL-u. Losy pochodzących z różnych grup społecznych mieszkańców nowo wybudowanego warszawskiego bloku.

Czytaj też:

25 perełek w tym tygodniu na Netflix. Debiutują mocne tytułyCzytaj też:

Kultowe bajki PRL-u już są za darmo na TVP VOD! Teraz poznać je mogą nasze dzieci