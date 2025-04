Wielki hit wszech czasów powraca! Do obsady dołączył... filmowy Frodo!

Mowa oczywiście o stworzonym przez Ashley Lyle i Barta Nickersona („Narcos”) serialu „Yellowjackets”. To mieszanka epickiej opowieści o przetrwaniu, psychologicznego horroru oraz dramatu o dojrzewaniu. Sezon drugi łamał tabu.

Rozbitkowie w głuszy przeżyli dużo. Ciężka zima w zasadzie odcięła ich od świata i zamknęła w chacie na miesiące. Pozbawiła możliwości poszukiwania jedzenia. Cierpieli głód, co przełożyło się na wzrost napięcia w grupie. Śmierć, narodziny i znowu śmierć, napady agresji, dziwne zdarzenia z udziałem zwierząt, myśli samobójcze, aż po doprowadzenie do skrajności w myśl zasady „żadne mięso nie może się zmarnować”.

W teraźniejszości, którą obserwujemy w drugiej osi narracji, ocalałe z tragedii dziewczyny spotykają się po 25 latach: Shauna, Misty, Taissa, Natalie, Van i Lottie. Chociaż narracja skupia się wokół morderstwa popełnionego przez jedną z nich, na tropy której w końcu zaczyna wpadać policja, każda z kobiet ma coś na sumieniu.

Jak skończył się 2. sezon „Yellowjackets” i co nowego w 3. sezonie?

Na koniec drugiego sezonu zostawiamy bohaterów w puszczy w krytycznej sytuacji, stawiającej mocno pod znakiem zapytania ich szansę na dotrwanie do końca zimy. W grupie dochodzi także do zmiany układu sił. Nie wszystkim się to podoba, co może dawać podłoże pod konflikty personalne w kolejnym sezonie. Dorosłe bohaterki pod naciskiem Lottie próbują odtworzyć śmiertelny rytuał znany z buszu. Prowadzi to do niezamierzonej, ale jednak tragedii.

W trzecim sezonie, gdy lato w końcu nadchodzi, Yellowjackets odnoszą kruche zwycięstwo — brutalna zima, która niemal ich zabiła, dobiegła końca. Jednak brak zaufania do przywództwa i narastające napięcia zagrażają ich szansom na ratunek.W teraźniejszości zaczynają wypływać na powierzchnię dawno pogrzebane sekrety. Kobiety, próbując kurczowo trzymać się resztek normalności, muszą zmierzyć się z przerażającym pytaniem: Kim tak naprawdę są i jakie mroczne prawdy ukrywają — zarówno przed sobą, jak i przed sobą nawzajem?

W trzecim sezonie w rolach głównych występują nominowana do nagrody Emmy Melanie Lynskey („Castle Rock”), nominowana do Emmy Christina Ricci („Z: Początek wszystkiego”), Tawny Cypress („Niezapomniany”), Lauren Ambrose („Servant”), Sophie Nélisse („Złodziejka książek”), Jasmin Savoy Brown („Pozostawieni”), Sophie Thatcher („Prospect”), Samantha Hanratty („Shameless – Niepokorni”), Courtney Eaton („Mad Max: Na drodze gniewu”), Liv Hewson („Santa Clarita Diet”), Steven Krueger („The Originals”), Warren Kole („Shades of Blue”), Kevin Alves („Locke & Key”), Sarah Desjardins („The Night Agent”) oraz Simone Kessell („Obi-Wan Kenobi”).

Do obsady w tym sezonie dołączają również Elijah Wood („Trylogia Władca Pierścieni”), Joel McHale („Community”) oraz Hilary Swank („Za wszelką cenę”).

Trzeci sezon serialu będzie dostępny w serwisie CANAL+ już od 17 kwietnia. Można w nim też oglądać dwa wcześniejsze sezony.

