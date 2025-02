Czy papież Franciszek widział film Netfliksa? Aktor zdradził zakulisowe rozmowy

„Dwóch papieży” to film Fernando Meirellesa z 2019 roku, w którym opowiedział on o spotkaniu kardynała Bergoglio (w tej roli Jonathan Pryce) z papieżem Benedyktem (Anthony Hopkins), do którego w produkcji dochodzi w 2012 roku. Pierwszy z duchownych prosi głowę kościoła o to, aby pozwolił mu przejść na emeryturę. Zamiast tego nękany wątpliwościami i stojący w obliczu skandalu Benedykt wzywa swojego najsurowszego krytyka i przyszłego następcę do Watykanu, aby wyjawić mu tajemnicę, która wstrząśnie podstawami kościoła.

„Na tle toczącej się za murami Watykanu walki tradycji z postępem i poczucia winy z przebaczeniem, te dwie skrajnie różniące się postacie będą musiały stawić czoła przeszłości i znaleźć wspólny język. To wszystko, aby zapewnić przetrwanie kościoła i nie stracić zaufania milionów wyznawców” – czytamy w opisie filmu, wyprodukowanego przez Netflix.

Film zdobył świetne recenzje i przyniósł dwóm głównym aktorom – Jonathanowi Pryce'owi i Anthonemu Hopkinsowi nominacje do Oscara. Czy jednak duchowni obejrzeli chwalony przez krytyków film?

Czy papież Franciszek widział film „Dwóch papieży”? Aktor wyjawił wszystko, co wie

W rozmowie z BBC Wales nieco na ten temat zdradził sam Jonathan Pryce, który opowiedział o specjalnym pokazie filmu w Watykanie. Chociaż papież Franciszek nie był obecny podczas projekcji, aktor podkreślił, że jeden z kardynałów obecny na wydarzeniu, poprosił go o płytę DVD z filmem.

– Bardzo się denerwowałem spotkaniem z nim i rozmawiałem z nim pod koniec filmu. Wyszedł z sali i się uśmiechał, podobnie, jak inni księża i kardynałowie. Uważali, że film jest bardzo szczery. Kardynał poprosił o płytę DVD, którą mógłby przekazać Franciszkowi, ponieważ był przekonany, że spodoba mu się ten film. Nie rozpłakałem się co prawda, ale był to dla mnie bardzo emocjonalny moment. To było jak pieczęć aprobaty – powiedziała Pryce.

Film „Dwóch papieży” obejrzeć możecie na Netflix.

Czytaj też:

8 perełek od Netflix w tym tygodniu. W nowym serialu ulubienica Polaków!Czytaj też:

Max z hukiem wkracza w nowy tydzień. Ekscytujące premiery na końcówkę lutego!