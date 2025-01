Te filmy nominowane do Oscara są na streamingach. Podpowiadamy, gdzie je obejrzycie

„Emilia Pérez” (w polskich kinach od 28 lutego), musical o baronie narkotykowym, który poddaje się operacji zmiany płci, znalazł się na szczycie nominacji z 13 wyróżnieniami. Tuż za nim uplasował się historyczny epos badający doświadczenia imigrantów, czyli „The Brutalist” (w kinach od 31 stycznia) i przebojowa kinowa wersja legendarnego musicalu „Wicked” z 10 nominacjami. „Konklawe” o wyborze nowego papieża oraz „Kompletnie nieznany” (w kinach od dziś – 17 stycznia) czyli biografia Boba Dylana, otrzymały po 8 wyróżnień.

Co ciekawe, w tym roku aż 10 filmów nominowanych jest w głównej kategorii! Zarówno Cynthia Erivo jak i Ariana Grande mają szansę na Oscara za „Wicked”. Wśród nominowanych aktorów znaleźli się z kolei Ralph Fiennes, Adrien Brody, Timothee Chalamet, Kiernan Culkin czy Jeremy Strong.

Chociaż wiele filmów, które są w tym roku nominowane do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej (w tym, te nominowane w głównych kategoriach), nie miały jeszcze swoich premier kinowych w Polsce, inne już dawno zniknęły z repertuaru i pojawiły się na platformach streamingowych. Podpowiadamy, co już możecie obejrzeć!

Te filmy nominowane do Oscara obejrzycie już na streamingach

„Diuna: Część druga”



Książę Paul Atryda przyjmuje przydomek Muad'Dib i rozpoczyna duchowo-fizyczną podróż, by stać się przepowiedzianym w proroctwie wyzwolicielem ludu Diuny.

Film dostępny na: Max, Prime Video, Player, Premiery Canal+, Megogo, Apple TV+



„Substancja”



Starzejąca się gwiazda telewizyjnego show doświadcza potwornych konsekwencji zażycia nielegalnego leku, który ma ją zmienić w młodszą, lepszą wersję samej siebie.

Film do obejrzenia na: Polsat Box GO, Prime Video, TVP VOD, Player, Premiery Canal+



„Prawdziwy ból”



Dwóch kuzynów wybiera się po śmierci babci na sentymentalną podróż do Polski, w celu poznania kraju, z którego pochodzi ich rodzina.

Film dostępny na: Disney+, Prime Video, Megogo



„Wybraniec”



Wpływowy adwokat Roy Cohn bierze pod swoje skrzydła młodego biznesmena i uczy go, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele.

Film dostępny na: Polsat Box Go, Player, TVP VOD



„Pierwsza dziewczyna w orkiestrze”



Bohaterką krótkometrażowego dokumentu jest kontrabasistka Orin O'Brien, która przecierała szlaki jako pierwsza kobieta zatrudniona w orkiestrze Filharmonii Nowojorskiej.

Film do obejrzenia na Netflix



„W głowie się nie mieści 2”



Riley jest już nastolatką. W jej życiu pojawiają się nowe emocje, które kształtują osobowość dorastającej dziewczyny.

Film dostępny na: Disney+, Prime Video, Megogo, Premiery Canal+, Player



„Wallace i Gromit: Zemsta pingwina”



Wierny Gromit rzuca się panu na ratunek, gdy najnowszy wynalazek Wallace'a wymyka się spod kontroli i wrabia go w serię dziwnych przestępstw.

Film dostępny na Netflix



„Dziki robot”



Roz, robot, rozbija się na dzikiej wyspie. Uczy się przetrwać, nawiązuje relacje ze zwierzętami i adaptuje się do surowego środowiska.

Film dostępny na: Prime Video, Player, Premiery Canal+



„Nie chcemy innej ziemi”



Mieszkańcy Masafer Yatta walczą na drodze prawnej o zachowanie swojej ziemi.

Film dostęny na Canal+



„Sugarcane: rozliczenie z przeszłością”



Odkrycie nieoznaczonych grobów przy internacie dla indiańskich dzieci prowadzonym przez kościół katolicki wstrząsnęło Kanadą i całym światem. W odpowiedzi rdzenni mieszkańcy zaczęli własne śledztwo w sprawie przemocy, do której dochodziło w pobliskiej szkole, obnażając system stworzony z myślą o zniszczeniu ich obyczajów. Ocalone ofiary mają dziś szansę wyjawić swoją prawdę, znaleźć odwagę, żeby zmierzyć się z przeszłością i przerwać błędne koło cierpienia.

Film dostępny na Disney+



„Królestwo planety małp”



W świecie zdominowanym przez małpy ludzie zostali zepchnięci na margines. Młody samiec wyrusza w trudną podróż, która zmieni jego wyobrażenie o przeszłości i wpłynie na przyszłość małp i ludzi.

Film dostępny na: Disney+, Premiery Canal+, Prime Video, Megogo, PlayerCzytaj też:

Tego filmu nie sposób zapomnieć. Głośna „Nocna suka” już na popularnej platformieCzytaj też:

Luty na Netflix: Wysyp nowych miniseriali! Będzie co oglądać