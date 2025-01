Polski film numerem jeden na Max! Nawet Clint Eastwood nie dał rady

W piątek 17 stycznia na Max zadebiutował film „Chłopi”, na podstawie powieści Władysława Reymonta. Obraz z 2023 roku został doceniony przez międzynarodowe i polskie grono krytyków. Produkcja zdobyła m. in. 2 Polskie Nagrody Filmowe Orły, 3 nagrody podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i została polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy.

Powieść „Chłopi” przepełniona jest kwiecistymi opisami przyrody. Film został zrealizowany w technice animacji malarskiej, która idealnie oddaje nastrój literackiego pierwowzoru. Inspirację dla twórców filmowych stanowiło malarstwo okresu Młodej Polski, w tym najznakomitsze dzieła Józefa Chełmońskiego („Bociany”, „Burza”, „Babie lato”), Ferdynanda Ruszczyca („Ziemia”) czy Leona Wyczółkowskiego. Nad filmem pracowało ponad 100 malarzy, którzy zużyli ponad 1 300 litrów farb olejnych, w wyniku czego powstało około 40 000 klatek filmu.

Film „Chłopi” przedstawia na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, a w szczególności tragiczna postać Jagny, znalazły się w sercu fabuły tego niezwykłego filmu. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

„Chłopi” od czasu premiery na Max zdeklasowali inne tytuły. Film stał się numerem 1. i pobił hollywoodzkie hity, w tym między innymi najnowszą produkcję Clinta Eastwooda. Sprawdźcie zestawienie TOP 10 Max w Polsce i sami zdecydujcie – co musicie obejrzeć w wolny wieczór!

10. „Za rok o tej porze”



Minnie i Quinn urodzili się tego samego dnia, w tym samym szpitalu, ale ich życia potoczyły się zupełnie różnie. Trzydzieści lat później, w Sylwestra, ponownie się spotykają.



9. „Green Book”



Drobny cwaniaczek z Bronksu zostaje szoferem ekstrawaganckiego muzyka z wyższych sfer i razem wyruszają na wielotygodniowe tournée.



8. „Psi patrol”



Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze.



7. „Przysięgły nr 2”



Przysięgły w procesie o morderstwo uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary. Staje przed dylematem: zataić prawdę czy wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.



6. „Hellraiser”



Młoda kobieta zmagająca się z nałogiem wchodzi w posiadanie kostki LeMarchanda nieświadoma, że ​​za jej pomocą przywoła cenobitów.



5. „Doktor Dolittle”



Dr Dolittle wyrusza na mityczną wyspę, by z pomocą zwierząt, zdobyć lekarstwo na chorobę królowej Anglii.



4. „Babilon”



Opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood.



3. „Wstrząs”



Doktor Bennet Omalu znajduje dowody na powiązanie mikrowstrząsów i urazów głowy sportowców z ich późniejszymi samobójstwami.



2. „Niewidzialny człowiek”



Po zerwaniu toksycznej relacji mąż Cecilii, naukowiec-wynalazca popełnia samobójstwo. Od tej pory zaczynają ją prześladować dziwne zdarzenia.



1. „Chłopi”



Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny.Czytaj też:

