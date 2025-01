4 perełki od Netflix i aż 12 nowości od Max. Co warto oglądać w tym tygodniu?

W tym tygodniu na Netflix pojawi się 2. sezon uwielbianego serialu sensacyjnego/thrillera, który w ubiegłym roku podbił serca widzów i przez wiele tygodni nie spadał z czołówki zestawienia TOP 10. Coś dla siebie znajdą też miłośnicy wciągających reality show oraz całkowitych nowości – pojawią się aż dwa świeże seriale, które mogą narobić zamieszania.

Najwięcej w tym tygodniu nowości znajdziecie jednak na Max. W końcu obejrzymy kontrowersyjny zeszłoroczny hit z Justinem Baldoni i Blake Lively, o który aktorzy toczą teraz sądową batalię. Oprócz tego pojawi się kilka klasyków, w tym historie z hollywoodzkimi megagwiazdami, jak Woody Harrelson czy Julia Roberts w głównych rolach. Zadebiutują też oscarowe hity oraz 4. sezon jednej z najwyżej ocenianych serii ostatnich lat.

Netflix kontra Max. Co w tym tygodniu warto obejrzeć?

„WAGs z Miami”



Serial o żonach i dziewczynach sportowców z Miami.

Premiera na Netflix: Środa 22 stycznia



„Nocny agent”, sezon 2.



Thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka. Opowiada historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni… aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego.

Premiera na Netflix: Czwartek 23 stycznia



„Supersamce”



Historia grupy wieloletnich przyjaciół, których życie uczuciowe i zawodowe staje na głowie przez bliskie im kobiety. Cédric, Tom, Jérémie i Tonio szukają swojego miejsca i miłości w społeczeństwie, które kwestionuje patriarchat i stopniowo pozbawia ich przywilejów.Premiera na Netflix: Piątek 24 stycznia



„Zamek z piasku”



Czteroosobowa rodzina próbuje przetrwać na bezludnej wyspie. Do głosu dochodzi jednak jej przeszłość, która napędza spiralę bolesnych wydarzeń.

Premiera na Netflix: Piątek 24 stycznia



„Królowa metamfetaminy”



Ten trzyczęściowy serial dokumentalny przedstawia życie i zbrodnie Lori Arnold, jednej z najbardziej niesławnych dilerów narkotykowych w Ameryce.

Premiera na Max: W czwartek 23 stycznia



„Jedz, módl się, kochaj”



Niezwykła opowieść z nagrodzoną Oscarem Julią Roberts w roli kobiety sukcesu, która pewnego dnia postanawia rzucić wszystko i wyruszyć w podróż życia.

Premiera na Max: W czwartek 23 stycznia



„Gorzka siedemnastka”



Nastoletnia Nadine przeżywa dramat. Czuje się oszukana przez najlepszą przyjaciółkę, która po kryjomu spotyka się z jej starszym bratem.

Premiera na Max: W czwartek 23 stycznia



„Cormoran Strike”, sezon 4.



Serialowa ekranizacja cyklu powieści kryminalnych J.K. Rowling przedstawiająca perypetie prywatnego detektywa, który musi rozwiązać kilka trudnych i nieoczywistych spraw.

Premiera na Max: W piątek 24 stycznia



„Dobry chłopak z bronią”



Thriller noir opowiadający o chłopcu i jego matce, którzy przybywają do małego miasteczka, gdzie ich relacja robi się jeszcze bardziej napięta.

Premiera na Max: W piątek 24 stycznia



„Holly”



15-letnia Holly dzwoni do szkoły, aby powiedzieć, że tego dnia zostnie w domu. Wkrótce potem w szkole wybucha pożar, w którym ginie kilku uczniów.

Premiera na Max: W piątek 24 stycznia



„Wzorowy uczeń”



Po stracie brata bliźniaka w masowej strzelaninie, nastoletni uczeń bierze sprawy w swoje ręce i daje Ameryce lekcję, której nigdy nie zapomni.

Premiera na Max: W piątek 24 stycznia



„It Ends With Us”



Historia kobiety, która przezwycięża traumatyczne dzieciństwo, aby rozpocząć nowe życie w Bostonie i dążyć do spełnienia marzenia o otwarciu biznesu.

Premiera na Max: W piątek 24 stycznia



„Faworyta”



Pojawienie się na angielskim dworze nowej służącej zaczyna zagrażać pozycji faworyty, która rządzi krajem w zastępstwie schorowanej królowej Anny. Gwiazdorska obsada i deszcz nagród.

Premiera na Max: W piątek 24 stycznia



„Czerwona walizka”



Kierowca pick-upa wyrusza w podróż z Katmandu do odległej górskiej wioski. Na drodze pojawia się samotna postać z czerwoną walizką.

Premiera na Max: W piątek 24 stycznia



„Wredne liściki”



Kiedy Edith zaczyna otrzymywać złośliwe listy pełne zabawnych przekleństw, czy można winić za to awanturniczą Rose?

Premiera na Max: W piątek 24 stycznia



„Kot w butach”



Na długo przed poznaniem Shreka, legendarny Kot w Butach łączy siły z geniuszem Humpty Aleksandrem Dumpty i znaną na ulicach Kitty Kociłapką i wyrusza w niezwykłą podróż, aby ukraść słynną gęś, która znosi złote jaja.

Premiera na Max: W sobotę 25 styczniaCzytaj też:

