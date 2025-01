Wielki polski hit w telewizji. Zarobił w kinach 105 mln złotych!

Produkcja w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, która przyciągnęła do kin aż 5- milionową widownię, odniosła spektakularny sukces komercyjny i wzbudza ogrom emocji stając się jednym z najszerzej dyskutowanych filmów ostatnich lat. Film zdobył również uznanie krytyków, a także liczne nagrody, w tym Złote Lwy i Orły.

Wojciech Smarzowski, twórca wielokrotnie nagradzanych produkcji takich jak „Dom zły”, „Wesele” czy „Drogówka”, przedstawia na dużym ekranie trudne społecznie tematy. W 2018 roku zdecydował się sięgnąć po jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów – obraz polskiego kościoła. W swojej produkcji pokazuje widzom trudne, niewygodne i często przemilczane kwestie, z którymi mierzy się Kościół w Polsce.

Hit polskich kin w telewizji. Wzbudził ogromne kontrowersje, przyciągnął masy

„Kler” to opowieść o różnych przedstawicielach Kościoła – od najwyższych hierarchów, po księży z małych, wiejskich parafii. Główna narracja skupia się na losach trzech duchownych. Lisowski (Jacek Braciak), ambitny pracownik kurii, robi karierę i marzy o wyjeździe do Watykanu. Na jego drodze staje jednak arcybiskup Mordowicz (Janusz Gajos), wpływowy duchowny pławiący się w luksusach, wykorzystujący swoje kontakty polityczne do budowy największego sanktuarium w Polsce. Zupełnie inaczej wygląda życie księdza Trybusa (Robert Więckiewicz), wiejskiego proboszcza parafii, który sprawuje posługę w ubogiej społeczności i coraz częściej ulega ludzkim słabościom. Równie trudne chwile przeżywa trzeci bohater, ksiądz Kukuła (Arkadiusz Jakubik), który mimo głębokiej wiary, traci zaufanie parafian. Wkrótce historia trzech księży ponownie się splata, a nadchodzące wydarzenia odmienią życie każdego z nich.

„Kler“ zarobił 105 mln złotych

„Kler” stał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych obrazów ostatniej dekady i trzecim najchętniej oglądanym filmem w historii, ustępując jedynie „Panu Tadeuszowi” i „Ogniem i mieczem”. Produkcja wygenerowała także rekordowe wpływy, przynosząc ponad 105 milionów złotych ze sprzedaży biletów.

Film został również doceniony przez członków Polskiej Akademii Filmowej, którzy podczas gali Złotych Orłów przyznali mu statuetkę w kategorii za najlepszą muzykę oraz najlepsze role: pierwszo- i drugoplanową. Film zdobył także nagrodę „Złote Lwy” podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz wyróżnienia – Nagrodę Publiczności i Nagrodę Dziennikarzy.

W telewizji największy hit polskich kin ostatnich lat. Kiedy oglądać?

„Kler” to zdecydowanie pozycja obowiązkowa dla każdego fana współczesnego polskiego kina. Film już 4 stycznia obejrzysz na Kino Polska. Emisje produkcji zaplanowana jest na:

premiera: 4 stycznia godz. 20:00

emisja powtórkowa: 10 stycznia godz. 22:10

