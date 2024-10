Netflix: Co obejrzeć w weekend? 10 najlepszych nowości

Netflix oferuje każdego miesiąca mnóstwo nowości, wśród których można znaleźć zarówno filmy fabularne, jak i dokumentalne, komedie, thrillery czy dramaty. Jednak ogromny wybór potrafi sprawić, że znalezienie odpowiedniego filmu na weekend może być wyzwaniem. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie 10 najnowszych tytułów, które z pewnością warto obejrzeć w najbliższych dniach.

Przygotuj popcorn, zrelaksuj się i wybierz coś z poniższej listy, by cieszyć się filmowym weekendem na najwyższym poziomie.

Co oglądać w weekend na Netflix? 10 filmow, które warto zobaczyć

„Napad”

Nowy polski film, twórcy zeszłorocznego „Znachora”. Początek lat 90-tych, wydalony ze służby funkcjonariusz policji, grany przez Olafa Lubaszenkę, otrzymuje szansę na odzyskanie swojego dawnego życia w zamian za rozwiązanie sprawy napadu na bank. Wspólnie z młodą policjantką (Wiktoria Gorodeckaja) przydzieloną do sprawy, detektyw musi działać szybko – zainteresowanie mediów napadem nie jest na rękę nowej władzy.

„Czas mroku”

Film z 2017 roku, nagrodzony dwoma Oscarami. W pierwszych dniach II wojny światowej, gdy Francja chyli się ku upadkowi, Wielka Brytania stoi przed widmem rychłego najazdu wojsk niemieckich. Gdy armia nazistów wydaje się niepowstrzymana, a na plażach Dunkierki stacjonują wojska alianckie, przyszłość Europy Wschodniej jest w rękach nowo wybranego premiera Wielkiej Brytanii – Winstona Churchilla (nominowany od Oscara Gary Oldman). Manewrując między politycznymi rywalami, musi dokonać ostatecznej decyzji: negocjować z Hitlerem i ocalić naród brytyjski przed przerażającymi skutkami wojny albo wezwać lud do walki, narażając na niespotykane dotąd niebezpieczeństwo.

„Planeta samotności”

Melodramat z Laurą Dern i Chrisem Hemsworthem w głównych rolach. Pisarka samotniczka wyjeżdża na prestiżowe warsztaty do Maroka z nadzieją, że na odludziu uda jej się przełamać twórczy kryzys. Tam poznaje młodego mężczyznę. Ich relacja ucznia i mentorki szybko przeradza się w gorący romans.

„Wojna i rewolta”

Mocny film akcji prosto z Korei Południowej. Czasy dynastii Joseon. Dwóch przyjaciół, którzy dorastali razem – choć w odmiennych grupach społecznych – spotyka się po wojnie, tyle że po przeciwnych stronach barykady.

„Historia braci Menendezów”

Dokument, który będzie świetnym dopełnieniem wiadomości po seansie serialu „Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów”. W 1996 roku bracia zostali skazani za zabójstwo swoich rodziców w jednej z najsłynniejszych spraw karnych końca XX wieku. Po raz pierwszy od 30 lat bracia swoimi słowami opowiadają o procesie, który wstrząsnął krajem. Dzięki obszernym wywiadom z Lyle'em i Erikiem, prawnikami zaangażowanymi w proces, dziennikarzami, którzy go relacjonowali, ławnikami, rodziną i innymi obserwatorami ceniony argentyński reżyser Alejandro Hartmann („Carmel: Kto zabił Marię Martę?”, „Fotograf i listonosz: Morderstwo w Pinamar”) przedstawia nowe spojrzenie na sprawę, którą wszyscy doskonale znają, a może tylko tak im się wydaje.

„Chłopiec i czapla”

Klasyka Studia Ghibli z Oscarem na koncie i wizjonerska animacja mistrza gatunku Hayao Miyazakiego. Po stracie matki Mahito wraz ojcem opuszcza Tokio i przeprowadza się na wieś. Zdystansowany do nowej, otaczającej go rzeczywistości zaczyna odkrywać niezbadaną okolicę i dom. Pewnego dnia przypadkowo spotyka zagadkową, mówiącą ludzkim głosem czaplę siwą, która nieoczekiwanie staje się jego przewodnikiem. Ptak stopniowo pomaga chłopcu rozwikłać tajemnicę życia, zabierając go do magicznego świata, gdzie przeszłość miesza się z teraźniejszością.

„Patriota”

Zrealizowany z ogromnym rozmachem epicki film przygodowy w reżyserii Rolanda Emmericha, którego akcja rozgrywa się w czasach amerykańskiej wojny o niepodległość. Opowiada on historię Benjamina Martina (Mel Gibson), kolonisty, który wsławił się wieloma krwawymi czynami w czasie wojny francusko-indiańskiej. Po wojnie Benjamin osiadł na farmie i założył rodzinę. Kiedy wybucha wojna z Anglią, chcąc nie chcąc chwyta za broń i wstępuje do wojska wraz ze swym synem, młodym idealistą Gabrielem. Staje na czele oddziału buntowniczej milicji i prowadzi swych towarzyszy do boju przeciwko znienawidzonym Anglikom, którzy przewyższają ich liczebnością i uzbrojeniem. Dopiero na polu walki stawi czoła dręczącym go wyrzutom sumienia i zrozumie, że jeśli chce ocalić swą rodzinę, musi oddać się idei, którą żyje cały kraj.

„Osobliwy dom Pani Peregrine”

Film fantasy i kino dla całej rodziny w reżyserii Tima Burtona z wspaniałą Evą Green w głównej roli. Wywołująca dreszcz emocji i grozy opowieść o domu sierot na tajemniczej wyspie, zamieszkiwanej niegdyś przez równie tajemnicze dzieci. Szesnastoletni Jakub, którego dziadek był jednym z nich, przyjeżdża na wyspę, żeby za wszelką cenę odkryć przeszłość dziwnego, zniszczonego domu i jego małych mieszkańców.

„Jego trzy córki”

Dramat, który wstrząsnął widzami i zachwycił krytyków z Carrie Coon, Natashą Lyonne i Elizabeth Olsen w głównych rolach. Scenarzysta i reżyser Azazel Jacobs przedstawia słodko-gorzki i zaskakująco zabawny film o zbliżającym się do kresu życia ojcu rodziny i jego trzech dorosłych córkach, które postanowiły towarzyszyć mu w ostatnich chwilach. Katie to trzymająca rękę na pulsie matka z Brooklynu, która ma urwanie głowy z nieobliczalną nastoletnią córką. Christina jest zupełnie innym typem rodzica – ma naturę wolnego ducha i po raz pierwszy rozstała się ze swoimi dziećmi. Z kolei Rachel nigdy nie wyprowadziła się z mieszkania ojca, lubi zapalić sobie skręta i obstawić zakład u bukmachera ku irytacji przyrodnich sióstr, które urodziły się z innej matki i mają inną wizję świata. Jacobs wnikliwie przygląda się dynamice relacji rodzinnych zachodzących pod jednym dachem w ciągu trzech rozhuśtanych emocjonalnie dni, podczas których śmierć wisi w powietrzu, żale i pretensje wychodzą na światło dzienne, a miłość sączy się przez szczeliny skruszałego domu.

„Obdarowani”

Niezwykły film z 2017 roku z Chrisem Evansem w głównej roli. Frank Adler to samotny mężczyzna, który mieszka w małym miasteczku na Florydzie i wychowuje „genialne dziecko” – swą wybitnie uzdolnioną siostrzenicę Mary. Frank pragnie, aby Mary uczyła się w zwykłej szkole, ale jego bogata i wpływowa matka Evelyn ma inne plany – chce wziąć edukację wnuczki w swoje ręce, rozdzielając tym samym Franka i Mary. Evelyn ma po swej stronie całą armię prawników, podczas gdy Frank może liczyć tylko na dwie osoby: życzliwą mu gospodynię, Robertę i nauczycielkę Mary, Bonnie, z którą zaczyna łączyć go uczucie. Wkrótce uświadamia sobie, że podobnie, jak wybitne zdolności są darem losu dla Mary, tak pojawienie się dziewczynki w jego życiu jest darem dla niego samego.

