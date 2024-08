Nie przegap tych filmów! Pięć mocnych thrillerów, które znikną z Max pod koniec sierpnia

Jeśli jesteś fanem mocnych wrażeń i nieprzewidywalnych historii, nie możesz przegapić tych filmów. Wśród tytułów, które warto zobaczyć, znajdują się zarówno futurystyczne wizje, jak i mrożące krew w żyłach dramaty inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Przedstawiamy pięć thrillerów, które warto obejrzeć, zanim bezpowrotnie znikną z Max.

Max usuwa dobre thrillery. Te pięć tytułów warto nadrobić, nim będzie za późno

„Ad Astra”

Astronauta Roy McBride wyrusza na wyprawę poza granice Układu Słonecznego, aby odnaleźć swego zaginionego ojca i odkryć tajemnicę, która zagraża przetrwaniu naszej planety. W czasie swej podróży odkryje sekrety, które postawią pod znakiem zapytania sens ludzkiej egzystencji i nasze miejsce we wszechświecie.

„Ulepszenie”

Pewnego wieczora Gray wraz z żoną znajdują się w nieodpowiednim miejscu i czasie. Obydwoje stają się ofiarami napadu, w którym ona umiera, a jego ciało zostaje całkowicie sparaliżowane. Zemsta za śmierć żony jest teraz jedynym o czym marzy, jednak będąc przywiązanym na stałe do łóżka, nie jest w stanie samodzielnie wymierzyć sprawiedliwości. Z pomocą przychodzi mu technologia. Gray decyduje się poddać eksperymentalnemu zabiegowi wszczepienia implantu chipa komputerowego o nazwie Stem. Dopiero przy pomocy nowego oprogramowania jest on w stanie wytropić groźnych przestępców.

„Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa”

Po brutalnym zabiciu własnej rodziny Christian Longo znajduje się na liście FBI najbardziej poszukiwanych przestępców. Mężczyzna przez lata ukrywa się poza granicami USA pod nazwiskiem Finkel. W pewnym momencie jego życia pojawia się dziennikarz, Michael Finke.

„Sala strachu”

Punkrockowy zespół The Ain’t Rights przyjeżdża na squat zagrać koncert. Ku ich zdumieniu okazuje się, że jest to siedziba neonazistów, a członkowie kapeli zostają świadkami brutalnego morderstwa. To znaczy znaleźć się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze. Lider nazi skinheadów nakazuje by pozbyć się niewygodnych świadków. Zdesperowana punkowa załoga próbuje uniknąć śmierci barykadując się w małym, dusznym pokoju.

„Nalot na Bin Ladena”

Oparty na prawdziwych wydarzeniach amerykański film akcji z 2012 roku. Film opowiada o misji amerykańskich żołnierzy w efekcie której zabito długo poszukiwanego przywódcę Al-kaidy Osamę ben Ladena.

