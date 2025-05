Marcin Meller wróci do Kanału Zero? Dziennikarz rozwiał wątpliwości

Marcin Meller był związany z Kanałem Zero od samego początku. Prowadził cotygodniowy program publicystyczny: początkowo było to „Trzecie Śniadanie” emitowano w niedzielne przedpołudnia. Od października był gospodarzem programu „Kolacja Mellera”, który można było oglądać w piątki wieczorem.

Pod koniec stycznia dziennikarz poinformował, że odchodzi z Kanału Zero. Swoją decyzję ogłosił po tym, jak Krzysztof Stanowski zadeklarował, że wystartuje w wyborach prezydenckich i będzie aktywnie prowadził kampanię wyborczą.

„W związku z kandydowaniem Stano na prezydenta, zawieszam »>Kolację Mellera« na Kanale Zero do końca jego kampanii. Dzięki Krzysiek za super rok, do zobaczenia i niech się konkurencja trzęsie!” – napisał wówczas w mediach społecznościowych Marcin Meller.

Marcin Meller wróci do Kanału Zero?

Teraz dziennikarz zdradził, jak wyglądają jego najbliższe plany. Marcin Meller zamieścił na Instagramie wpis, w którym odniósł się do swojej zawodowej przyszłości. „Pytacie czy wracam do Kanału Zero, skoro Krzysztof Stanowski zakończył kampanię prezydencką. Powiem wam to co jemu: Tak mi dobrze ten detoks od polityki zrobił, że nie chcę go przerywać” – zadeklarował.

Wybory 2025. Tak wynik uzyskał Krzysztof Stanowski

Pod koniec stycznia Krzysztof Stanowski ogłosił, że zamierza wystartować w wyborach prezydenckich. – Stoję tu, aby uwypuklić tę wyborczą katastrofę. Nie po to, aby zostać prezydentem, bo nie mam ku temu kompetencji, doświadczenia. Nie jestem w stanie piastować tego urzędu z odpowiednią godnością i klasą. Zupełnie jak moi konkurenci, ale oni o tym nie wiedzą – mówił szef Kanału Zero w swoim wystąpieniu, w którym tłumaczył, dlaczego zdecydował się na taki krok.

W trakcie kampanii wyborczej Krzysztof Stanowski wielokrotnie podkreślał, że nie będzie się ubiegał o głosy wyborców, ponieważ nie nadaje się do tego, aby sprawować urząd prezydenta kraju.

Z danych PKW wynika, że uzyskał 1,24 proc. poparcia, co przekłada się na 243 479 głosów.

