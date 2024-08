Szukasz dobrych filmów? Tych thrillerów jeszcze nie znasz, a powinieneś

W świecie kina łatwo przegapić prawdziwe perełki, zwłaszcza gdy na ekranach królują głośne premiery. Tymczasem istnieje wiele thrillerów, które choć nie zdobyły szerokiego rozgłosu, potrafią dostarczyć emocji na najwyższym poziomie. Te mniej znane filmy oferują nieoczekiwane zwroty akcji, mroczne klimaty i fabuły, które długo nie pozwalają o sobie zapomnieć. Jeśli jesteś miłośnikiem kina, który lubi być zaskakiwany, te thrillery powinny ci się spodobać. Podpowiadamy też, gdzie je obejrzysz!

Dobre thrillery, których prawdopodobnie nie oglądałeś

„Diabeł wcielony” – Netflix

Powojenna rzeczywistość jest pełna korupcji i brutalności. Przesiąknięci złem ludzie otaczają młodego mężczyznę, który z poświęceniem chroni swoich bliskich.

„Winni” – Netflix

Dyspozytor ratunkowy próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.

„Gad” – Netflix

Doświadczony śledczy wpada na trop zagmatwanej sieci utkanej z intryg i kłamstw, próbując dotrzeć do prawdy o brutalnym zabójstwie młodej agentki nieruchomości.

„Fresh” – Disney+

Losy Noy, która podczas zakupów w sklepie spożywczym spotyka czarującego Steve'a. Zrezygnowana porażkami na aplikacjach do randkowania, postanawia zaryzykować i zostawia mu swój numer. Noa jest zauroczona Steve'em już po pierwszej randce i kiedy chłopak proponuje romantyczny wypad poza miasto, chętnie się godzi. Wkrótce odkrywa, że nowo poznany wybranek gustuje w nietypowych smakach.

„Bestie” – Max

Vincent i Olga to spokojna francuska para, która osiedliła się w jednej z galicyjskich wiosek. Wiodą tam niespieszne życie, zajmując się uprawą warzyw oraz renowacją opuszczonych domów. Codzienna sielanka ma jednak też swoje mroczne strony. Zwłaszcza, że relacje pary bohaterów z miejscowymi nie układały się nigdy tak, jak by sobie tego życzyli. Sąsiedzki konflikt z porywczymi braćmi Xanem i Lorenzo wzmaga na sile, gdy para decyduje się podjąć niepopularną w okolicy decyzję. Ku ich zaskoczeniu z pozoru nie aż tak istotna różnica zdań ma dużo większe konsekwencje, niż mogliby się tego spodziewać. Napięcie w wiosce niebezpiecznie narasta, dochodząc do momentu, z którego nie ma już odwrotu.

„The Call” – Netflix

Seo-yeon udaje się na wieś, by odwiedzić chorą matkę. W drodze dziewczyna gubi smartfona, więc zmuszona jest skorzystać z przestarzałego aparatu w domostwie. Niespodziewanie łączy się z tajemniczą osobą – młodą dziewczyną o imieniu Yeong-sook. Rozmówczyni więziona jest w domu przez swoją matkę, torturowana i męczona psychicznie. Dziewczyny szybko odkrywają jednak bardziej niesamowitą rzecz. Pomiędzy nimi istnieje dziura czasoprzestrzenna wynosząca dwadzieścia lat. Okazuje się, że Seo-yeon może informować Yeong-sook o przyszłych wydarzeniach, a ta korygować zachowanie, tak by zmieniać swoją, ale i Seo-yeon, przyszłość.

„Fair Play” – Netflix

W wyniku upragnionego awansu w bezwzględnym świecie finansów niegdyś zażyłe relacje między Emily a jej chłopakiem Lukiem zaczynają się poważnie psuć. Gdy łączące ich więzi ulegają zmianie, para poznaje prawdziwą cenę sukcesu oraz niechlubne granice ludzkich ambicji. Ten pełnometrażowy debiut reżyserki i scenarzystki Chloe Domont to pełen napięcia thriller o związkach. Traktuje o destrukcyjnych relacjach między płciami, które sprawiają, że dawni kochankowie stają się rywalami w świecie zmieniającym się szybciej niż reguły. „Fair Play” pokazuje skutki zderzenia władzy z ludzkim ego.

Czytaj też:

Recenzja filmu „Fair Play” na Netflix. Niewygodny erotyczny thriller o nierówności płci

„Buntownicy” – Netflix

Lato roku 1978, Nacho jest synem porządnej rodziny, ale nie czuje się dobrze ani w domu, ani z kolegami, którzy nieustannie go prześladują. Niezadowolenie i pragnienie odkupienia sprawią, że zbliży się do okolicznej grupy młodych przestępców uwikłanych w handel narkotykami i drobne kradzieże, wśród których jest piękna Tere,do której od razu czuje się pociąg. Dzięki nim Nacho staje się nową osobą i zyskuje ich szacunek, jednocześnie dystansując się od swojej rodziny, która już go nie rozumie i coraz bardziej się martwi. Transformacja Nacho toczy się przez całe lato, w którym adrenalina przeżywanych przez niego przygód miesza się z lękiem przed odkryciem, wielkimi więzami przyjaźni, które powstają w tym wieku i emocjami pierwszej miłości. Jednak sytuacja dla niego, dla Tere i innych szybko się zmieni, gdy drobne kradzieże i handel narkotykami zaczną się zaostrzać, a oni zaczną dążyć do czegoś bardziej dochodowego (ale o wiele bardziej niebezpiecznego).

„Ostatni klient” – Max

Doświadczona i ciesząca się dobrą opinią psycholożka, Susanne, nie spodziewa się niczego nadzwyczajnego po spotkaniu z ostatnim tego dnia klientem, Markiem. Kiedy jednak odkrywa, że mężczyzna jest znanym seryjnym mordercą, zdaje sobie sprawę, że następna godzina raz na zawsze zmieni jej życie. Mark stawia jej ultimatum: jeśli go nie wyleczy, będzie jego kolejną ofiarą. Tak rozpoczyna się intensywny wyścig życia i śmierci, w którym czas nie jest sprzymierzeńcem Susanne.

„Zbrodnie rodzinne” – Netflix

Zdesperowana matka Alicia robi wszystko, co w jej mocy, aby uchronić przed więzieniem swojego syna oskarżonego o usiłowanie zabójstwa byłej żony. Podczas walki o jego wolność przypadkiem odkrywa sekretny spisek, który przemieni jej życie w prawdziwy koszmar.

„Barcelona 77” – Max

Wielokrotnie nagradzany reżyser Alberto Rodríguez powraca, aby pokazać hiszpański system penitencjarny tuż po zakończeniu dyktatury w 1977 roku. Był to burzliwy moment w historii, kiedy los więźniów politycznych został niejako zapomniany. Napisany przez Rodrígueza i jego stałego współpracownika, Rafaela Cobosa, obraz przywołuje niespokojnego ducha tamtych czasów. W głównych rolach występują Javier Gutiérrez oraz Miguel Herrán.

Czytaj też:

Max usunie w sierpniu ponad 60 filmów. Podpowiadamy wam, które warto nadrobićCzytaj też:

Uwielbiana seria szpiegowska trafi na Netflix! Ale to nie koniec niespodzianek