Te filmy oczarowały w Cannes i zdobyły Złotą Palmę. Obejrzycie je już na VOD

We wtorek 14 maja startuje 77. Międzynardoowy Festiwal Filmowy w Cannes, którego zwieńczeniem będzie wręczenie jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych nagród na świecie – Złotej Palmy. Wielokrotnie to filmy nagrodzone podczas święta kina na Lazurowym Wybrzeżu, później wyróżniane są w pojedynku oscarowym w Hollywood.

W tym roku w Cannes wyczekiwane są najbardziej trzy filmy – „Megapolis” Francisa Forda Coppoli, „Kinds of Kindness” Yorgosa Lanthimosa i „Parthenope” Paolo Sorrentino. Polskim akcentem podczas imprezy jest duńska produkcja „The Girl Withh The Needle” Magnusa von Horna – film jest dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Festiwal Filmowy w Cannes potrwa do 25 maja. W oczekiwaniu na ogłoszenie tegorocznych zwycięzców, możemy nadrobić filmy, które wygrywały w ubiegłych latach. Stworzyliśmy dla was listę tych produkcji, które możemy obejrzeć w Polsce i podpowiadamy, gdzie je znajdziecie. Sprawdźcie listę i poszukajcie czegoś dla siebie!

Filmy, które zdobyły Złotą Palmę w Cannes. Podpowiadamy, gdzie je obejrzycie

„Anatomia upadku” (2023)

TVP VOD, Player

Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku.

„W trójkącie” (2022)

Canal+ Online, Player

Statkiem podróżuje para modeli-celebrytów, Carl i Yaya, ale ich wycieczka szybko przestaje nadawać się na Instagram. Nagły sztorm – a raczej kałszkwał – sprawia, że owoce morza wracają tam, skąd przyszły, i demoluje jacht, a wraz z nim rozsadza całą społeczną hierarchię.

„Titane” (2021)

Premiery Canal+, Polsat Box Go

Alexia miała wypadek samochodowy. Zostały jej po nim tytanowa płytka w skroni i neurologiczne komplikacje. Teraz Alexia uprawia erotyczny taniec na maskach cadillaków i morduje ludzi. Gdy policja zaczyna deptać jej po piętach, zmienia tożsamość. Podaje się za zaginionego syna niejakiego Vincenta, kapitana straży pożarnej.

„Parasite” (2019)

Premiery Canal+, Player

Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione.

„Złodziejaszki” (2018)

Kino Pod Baranami, MojeeKino.pl

Historia trzypokoleniowej ubogiej rodziny żyjącej na przedmieściach Tokio. Utrzymują się z najróżniejszych dorywczych zajęć oraz drobnych kradzieży. I choć ledwo wiążą koniec z końcem, to gdy jednak pewnego dnia w ich życiu pojawia się bezdomna dziewczynka, bez wahania decydują się zapewnić jej dach nad głową. To początek wydarzeń, które odsłonią skrywane tajemnice z rodzinnej przeszłości.

„The Square” (2017)

HBO Max, Megogo, FilmBox+, Premiery Canal+

Christian jest dyrektorem prestiżowego muzeum sztuki nowoczesnej, co daje mu władzę i idealną pozycję społeczną. Do tego przykładnie opiekuje się córkami, jeździ kosztującą fortunę Teslą i wspomaga potrzebujących – zwłaszcza, jeśli nie wymaga to od niego zbyt dużego wysiłku. Jednak podczas przygotowań do premiery instalacji „The Square”, z którą wiąże ogromne nadzieje, utrzymanie starannie pielęgnowanego wizerunku okaże się być dla niego nie lada wyzwaniem.

„Ja, Daniel Blake” (2016)

FilmBox+, TVP VOD

Wzruszająca i pełna humoru historia dojrzałego mężczyzny, który decyduje się pomóc samotnej matce z dwójką dzieci stanąć na nogi. Jednak gdy sam zacznie starać się o rentę, trafi w tryby bezdusznej, biurokratycznej machiny niczym z powieści Franza Kafki.

„Zimowy sen” (2014)

MojeeKino.pl, Kino pod Baranami

Aydin, emerytowany aktor prowadzi mały hotel w centralnej Anatolii. Towarzyszy mu młoda żona Nihal oraz siostra Necla. Zimą, w miarę jak śnieg pokrywa step, hotel staje się schronieniem, ale także sceną ich dramatów. Film jest studium relacji trzech bliskich, ale odosobnionych i zdanych na siebie osób – ich oczekiwań, lęków, wzajemnych pretensji i zależności.

„Miłość” (2012)

VOD Nowe Horyzonty

Głównymi bohaterami „Miłości” są Georges i Anne, małżeństwo muzyków w podeszłym wieku. Ich córka mieszka z rodziną za granicą. Pewnego dnia Anne przechodzi silny atak, w wyniku którego jej stan zdrowia dramatycznie się pogarsza. Więzy uczuciowe od tylu lat łączące parę zostają wystawione na ciężką próbę.

