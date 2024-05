Top 10 dobrych filmów, które teraz możesz obejrzeć za darmo

W ostatnich latach olądanie filmów stało się łatwiejsze, niż kiedykolwiek wcześniej, a popularne platformy streamingowe udostępniają tysiące produkcji, które można obejrzeć w ramach miesięcznej subskrybcji. Jeżeli jednak nie posiadacie dostępu do takich serwisów jak Netflix, HBO Max, SkyShowtime czy Disney – nie oznacza to, że nie możecie oglądać filmów w internecie.

Co więcej, część tytułów znajdziecie na YouTube całkowicie za darmo. Wybraliśmy dla was 10 wysko ocenianych filmów, które są dostępne z lektorem na YouTube. Jeżeli nie subskrybujecie żadnej platformy streamingowej, może to być dla was idealne rozwiązanie. Odkryj dziesięć perełek filmowych, które obejrzysz już dziś za darmo w internecie.

Dobre filmy do obejrzenia za darmo na YouTube

„Księga ocalenia”

Samotny nieznajomy przemierza świat po przejściu apokalipsy. Strzeże księgi, która może ocalić ludzkość. W głównych rolach Denzel Washington i Gary Oldman.

„Magiczne lato”

Niepełnosprawny pisarz postanawia zmienić otoczenie i swój dotychczasowy tryb życia. W roli głównej Morgan Freeman.

„Gliniarze z Brooklynu”

Losy trzech policjantów spotykają się w ich rodzimej dzielnicy na miejscu kolejnych dramatycznych zdarzeń. W obsadzie Richard Gere, Don Cheadle i Ethan Hawke.

„Chciwość”

Analityk pracujący na Wall Street odkrywa dane, które mogą pogrążyć nie tylko jego firmę, ale i globalną gospodarkę. W obsadzie Jeremy Irons, Kevin Spacey czy Paul Bettany.

„Miłość i inne komplikacje”

Młoda kobieta zmaga się z utratą dziecka. Walczy również o przekonanie do siebie byłej żony partnera i ich syna. W obsadzie Natalie Portman i Lisa Kudrow.

„Dotyk przeznaczenia”

Główna rola Cate Blanchett. Samotna matka trzech synów posiada talent jasnowidzenia, co pomaga jej utrzymać rodzinę, ale również utrudnia życie.

„Czego pragną kobiety”

Helen Hunt i Mel Gibson w romantycznej komedii. Nick Marshall jest typowym kobieciarzem. Pewnego dnia ulega wypadkowi, po którym słyszy myśli kobiet.

„Zabić Irlandczyka”

Na ekranie Val Kilmer i Christopher Walken. Irlandczyk wyrabia sobie pozycję w świecie przestępczym. Niebawem wybucha brutalna wojna między gangsterami.

„Jubilerka”

Film z Renee Zellweger w głównej roli. Żona ortodoksyjnego chasyda buntuje się przeciw tradycyjnym obyczajom.

„Wszystko, co dobre”

Ryan Gosling i Kristen Dunst w melodramacie Andrew Jareckiego. David i Katie zakochują się w sobie, lecz kiedy coraz więcej sekretów wychodzi na jaw, kobieta znika.

