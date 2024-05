QUIZ z oryginalnej „Akademii Pana Kleksa”. Przywoła wspomnienia!

W środę 8 maja na Netfliksie zagościła nowa wersja „Akademii pana Kleksa”. Wielu jednak fanów wciąż jest „wiernych” oryginalnej odsłonie filmu! Przypomnijcie sobie ją, próbując swoich sił w naszym quizie!

QUIZ:

QUIZ z oryginalnej „Akademii Pana Kleksa”. To były czasy!

Miałeś koszmary po przemarszu wilków w „Akademii pana Kleksa”?

Pierwsza filmowa adaptacja książki „Akademii pana Kleksa” Jana Brzechwy, miała swoją premierę w 1983 roku, a wyreżyserował ją Krzysztof Gradowski, odpowiedzialny potem też za kontynuacje hitu takie jak „Podróże pana Kleksa” czy „Pan Kleks w kosmosie”.

Film opowiada o przygodach nastoletniego Adasia Niezgódki, który wstępuje do akademi ekscentrycznego nauczyciela Ambrożego Kleksa, gdzie dzieją się absolutnie bajkowe rzeczy. Sielankowy klimat nieco mąci czarny charakter Golarz Filip.

Oryginalna „Akademia pana Kleksa” ma w Polsce całą masę wiernych fanów, którzy do tej pory wspominają koszmary po scenie przemarszu wilkołów czy porównują Adasia Niezgódkę do Harry'ego Pottera, mówiąc wprost, że przy polskim bohaterze, to po prostu „leszcz”. Produkcja wywołuje u Polaków nostalgię, dlatego wiele osób z dużą dozą nieufności przyjęła informację o nowej wersji filmu, która miała premierę w 2023 roku. Teraz właśnie tę odsłonę zobaczyć możecie na Netflix. Jeżeli ktoś nie chce „zdradzać” oryginału, przypominamy – w tej wersji też zobaczycie na ekranie Piotra Fronczewskiego!

