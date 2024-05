QUIZ z prawdziwego polskiego klasyka! Odpowiedz na 10 pytań!

Jeżeli uwielbiacie polskie produkcje sprzed lat, ten quiz będzie dla was świetną zabawą! Odpowiedzcie na 10 pytań o filmie „Ziemia obiecana” i sprawdźcie, czy możecie się nazywać prawdziwymi fanami!

QUIZ:

QUIZ z „Ziemi obiecanej”. Polacy kochają ten film!

Sukces filmu „Ziemia obiecana” w Polsce i na świecie

Film „Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy był nie tylko ogromnym hitem w Polsce ale został także doceniony za granicą. W 1976 roku był nominowany do Oscara i była to ta sama gala, na której w statuetkę w głównej kategorii zdobył kultowy „Lot nad kukułczym gniazdem”. Film Wajdy był czwartą polską produkcją nominowaną do tej nagrody po „Nożu w wodzie” Romana Polańskiego, „Faraonie” Jerzego Kawalerowicza i „Potopie” Jerzego Hoffmana. Ostatecznie „Ziemia obiecana” przegrała na 48. ceremonii wręczenia Oscarów z radzieckim „Dersu Uzała” w reżyserii Akiry Kurosawy.

Film otrzymał też gdańskie Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w 1975 roku. Statuetki odebrali Wojciech Pszoniak (najlepsza rola męska), Tadeusz Kosarewicz (nagroda za scenografię), Wojciech Kilar (za muzykę) i reżyser Andrzej Wajda.

„Ziemia obiecana” jest jednym z najbardziej kasowych filmów wszech czasów, wyprodukowanych w latach 1945-1989, a do 2000 roku w kinach obejrzało tytuł ponad 7 mln widzów.

Czytaj też:

QUIZ. Polskie gwiazdy na wyjątkowych zdjęciach sprzed lat. Spróbuj je rozpoznać!Czytaj też:

QUIZ z filmu „Kogel-Mogel”. Te teksty przeszły do historii!