Fatalne świąteczne filmy, które stały się kultowe. Rozbawi cię już sama lista!

„The Room” Tommy'ego Wiseau, seria „Rekinado” Anthony'ego C. Ferrante czy „Mordercza opona” Qeuntina Dupieux, to przykłady produkcji, które stały się prawdziwymi klasykami gatunku. Jest wielu widzów, którzy uwielbiają oglądać „idealnie złe filmy”, a fenomen ten tłumaczą liczne publikacje naukowe. W 2016 roku w czasopiśmie „Poetics” pojawił się artykuł Keyvana Sarkhosha, niemieckiego doktoranta z Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, którego badania wykazały, że osoby uwielbiające oglądać „śmieciowe kino” są zazwyczaj bardziej wykształcone i częściej odwiedzają wystawy artystyczne i muzea.

Wielu zwolenników tego typu produkcji tłumaczy, że fakt, iż film jest zły lub jego reżyser pozbawiony jest talentu, nie oznacza, że powstałego obrazu nie można analizować, zastanawiając się „co autor miał na myśli?”. Co więcej, robi się to wówczas jeszcze bardziej ciekawe. Fenomen popularności marnych filmów obserwujemy także co roku w święta, kiedy na listach TOP 10 serwisów streamingowych pojawia się cała masa nisko ocenianych filmów. Dlatego właśnie, dla wszystkich, którzy poszukują tego typu „odmóżdżenia” w tym okresie, przygotowaliśmy listę najlepszych najgorszych filmów świątecznych według użytkowników serwisu Rotten Tomatoes. Sprawdźcie nasze propozycje i poszukajcie czegoś dla siebie!

„Kevin sam w domu 4”



Po rozwodzie rodziców Kevin postanawia spędzić święta z ojcem w posiadłości, którą próbuje okraść włamywacz, Marv Merchant.

Film dostępny na Disney+ i Apple TV+.



„Muskularny Święty Mikołaj”



Blake (Hulk Hogan), który nie znosi ludzi, jest utrapieniem sąsiadów. Pewnego dnia rozpętuje bitwę paintballową i musi uciekać przed policją. Wpada do supermarketu i przebiera się w strój świętego Mikołaja. Uderzony w głowę, traci przytomność i pamięć. Gdy dochodzi do siebie, zjawia się przy nim elf, który przekonuje go, że jako Mikołaj musi czynić dobro. Blake angażuje się w ratowanie sierocińca.



„Przyjadę do domu na święta”



Kilkunastoletni Jake uczy się w college'u w Kalifornii. Obiecuje rodzicom i swojej dziewczynie Allie, że spędzi z nimi Boże Narodzenie w Nowym Jorku. Tym razem czekają na niego nie tylko bliscy, lecz także atrakcyjny prezent gwiazdkowy - wymarzone czerwone porsche z 1957 roku. Tymczasem koledzy ze szkoły zamierzają dać zarozumiałemu nastolatkowi nauczkę. W dniu wyjazdu zostawiają go na pustyni w stroju Świętego Mikołaja.

Film dostępny na Disney+ i Apple TV+.



„Święty Mikołaj wyrusza na podbój Marsa”



Treścią filmu jest intryga wysoko rozwiniętej cywilizacji Marsjan, którzy postanawiają porwać świętego Mikołaja. Marsjańskie dzieci oglądają w telewizji dużo ziemskich programów z postacią Mikołaja i popadają w depresję, ponieważ na ich planecie nie ma kto dawać im prezentów. Przywódca Marsjan wyrusza więc na Ziemię aby uprowadzić Mikołaja i zmusić go do produkcji zabawek. Wraz z Mikołajem porwanych zostaje dwoje ziemskich dzieci.



„Fred Claus, brat świętego Mikołaja”



Fred Claus, zgorzkniały starszy brat Świętego Mikołaja, jest zmuszony przenieść się na Biegun Północny.

Film do obejrzenia na Prime Video, Apple TV+ i Rakuten TV.



„Alex sam w domu”



Ośmioletni Alex dostaje prezent - zdalnie sterowany samochód, w którym ukryto komputerowy mikrochip należący do bandytów. Kiedy przestępcy się o tym dowiadują, postanawiają odzyskać swoją własność.

Film do obejrzenia na Disney+, Rakuten TV i Apple TV+.



„Świąteczny rycerz”



Średniowieczny rycerz trafia do czasów współczesnych i zakochuje się w nauczycielce.Film do obejrzenia na Netflix.



„Finn sam w domu. Świąteczny skok”



Rodzina Finna przeprowadza się do Maine. Chłopak wierzy, że dom jest nawiedzony przez duchy, dlatego zastawia w nim pułapki.

Film dostępny na Disney+.



„Świąteczny kalendarz”



Utalentowana, ale sfrustrowana fotografka dostaje w prezencie świąteczny kalendarz, który zdaje się przepowiadać przyszłość.Film do obejrzenia na Netflix.



„Niezapomniane święta”



Rozpuszczona dziedziczka traci pamięć po wypadku narciarskim i trafia pod skrzydła właściciela górskiego pensjonatu i jego córki.Film do obejrzenia na Netflix.





„Szczęśliwe święta”



Życie Kelly i Jeffa zostaje zakłócone, gdy nieoczekiwanie wprowadza się do nich jego młodsza siostra, Jenny, która właśnie zerwała z chłopakiem.

Film dostępny na Netflix.



„Świąteczny zamek”



Autorka bestsellerów ucieka przed skandalem do Szkocji, gdzie zakochuje się w pewnym zamku. Na przeszkodzie tej miłości staje jednak nadęty książę — jego właściciel.

Film dostępny na Netflix.



„Święta u Christmasów”



Cztery skłócone siostry odbywają intensywny kurs z rodzinnej bliskości, kiedy ich dawno niewidziany ojciec wpada na Święta do ich wykwintnej posiadłości rodowej.

Film dostępny na Netflix.



„Święta nie na bogato”



Samotny ojciec traci pracę radiowego DJ-a tuż przed Bożym Narodzeniem. Wraz z czwórką dzieci musi więc nieco zacisnąć pasa i odkryć, co oznacza prawdziwa radość.

Film dostępny na Netflix.



„Najlepsze święta w życiu”



Gdy zrządzeniem losu przychodzi im wspólnie spędzić Święta, Charlotte postanawia się przekonać, czy życie jej dawnej przyjaciółki, Jackie, rzeczywiście jest tak idealne.Film dostępny na Netflix.



„Wierzę w Mikołaja”



Po pięciu miesiącach udanych randek Lisa z przerażeniem odkrywa, że Tom uwielbia znienawidzone przez nią święta. Czy da się przekonać, że to najpiękniejszy czas w roku?

Film dostępny na Netflix.



„Niewesołych świąt”



Po przebudzeniu maruda Chuy, na którego wróżka rzuciła swój urok, odkrywa, że przeżył cały rok, ale pamięta tylko Boże Narodzenie. Tak będzie każdego roku od teraz.

Film dostępny na Netflix.



„Odwołane święta”



Emma ma spędzić święta z ojcem i jego nową partnerką, która jest jej szkolną przyjaciółką. Szykuje plan by się jej pozbyć.Film dostępny na Prime Video.



„Święta u zrzędów”



Rodzinna wycieczka na plażę zamienia się w koszmar, kiedy Servando i Alicia, uparta ciotka Almy, rozpoczynają przesadzoną rywalizację o przejęcie kontroli nad Gwiazdką.

Film dostępny na HBO Max.



„Hollywoodzkie święta”



Jessica jest reżyserką w Hollywood, która znana jest ze swoich świątecznych filmów. Kiedy pewnego dnia szef stacji, Christopher, grozi wstrzymaniem produkcji, Jessica próbuje uratować swój najnowszy świąteczny obraz.

Film dostępny na HBO Max. Czytaj też:

