Pełna lista świątecznych filmów na HBO Max

„Świąteczna iskra”



Niedawno owdowiała Molly straciła radość życia. Kiedy jednak odwiedza córkę w Boże Narodzenie, jej podejście do rzeczywistości bardzo się zmienia.



„Hollywoodzkie święta”



Jessica jest reżyserką w Hollywood, która znana jest ze swoich świątecznych filmów. Kiedy pewnego dnia szef stacji, Christopher, grozi wstrzymaniem produkcji, Jessica próbuje uratować swój najnowszy świąteczny obraz.



„Święta na farmie”



Książka Emmy o życiu na australijskiej farmie ma stać się sensacją wydawniczą – a szefowa wydawnictwa i jej przystojny syn przyjeżdżają, aby osobiście zobaczyć codzienność autorki. Jedynym problemem jest to, że to nie jest jej życie.



„Świąteczna tajemnica”



Sto lat temu mały chłopiec odkrył magiczne dzwonki Świętego Mikołaja, przynosząc dobrobyt swojemu małemu miastu. Teraz, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, brakuje magicznych przedmiotów i rozwiązanie sprawy spoczywa w rękach grupy dzieciaków.



„Książę i żebrak na Gwiazdkę”



Młoda agentka federalna zatrudnia sobowtóra, który ma odegrać rolę zaginionego poufnego informatora.



„Świąteczny prezent pod choinkę”



Dorosły już Ralphie powraca w kontynuacji świątecznego hitu. Tym razem bohater musi poradzić sobie ze świętami Bożego Narodzenia i wszystkim, co się z nimi wiąże, jako ojciec.



„Dickens na Święta”



Chcąc uświetnić obchody setnej rocznicy wiktoriańskiego festiwalu, Cassie zaprasza gwiazdę kina akcji i byłego kolegę z liceum, Jake'a, do zagrania w "Opowieści wigilijnej".



„Porwany: Pies na Gwiazdkę”



Asystentka influencerki i uroczy weterynarz łączą siły, aby przed Świętami Bożego Narodzenia odnaleźć zaginionego szczeniaka.



„Świąteczne Harmony”



Piosenkarka i autorka tekstów dostaje szansę od losu i wyrusza w podróż na drugi koniec kraju, aby spełnić swoje marzenia. Dociera jednak tylko do Harmony Springs w Oklahomie, gdy jej fundusze i pomysły nagle się kończą.



„Hotel Sinestra”



Podczas zimowych wakacji w szwajcarskim hotelu Sinestra 11-letnia Ava pragnie, aby jej nadopiekuńczy rodzice po prostu zniknęli.



„Tajemniczy prezent”



Młoda reporterka próbuje odkryć tajemnicę dawno zaginionego, niedostarczonego prezentu przed Świętami Bożego Narodzenia.



„Alf – świąteczny odcinek specjalny”



Willie zabiera rodzinę na wakacje do chaty w górach. Alf jest uwięziony w pudle z zabawkami w lokalnym szpitalu i zostaje wręczony małej dziewczynce jako świąteczny prezent.



„Sprawa gwiazdkowego diamentu”



Kobieta zostaje oskarżona o kradzież klejnotu i zawzięcie stara się znaleźć prawdziwego złodzieja.



„Gdzie jest Mikołaj”



Ośmioletni William jest przyzwyczajony do tego, że zawsze dostaje, to co chcę. Kiedy zbliża się Boże Narodzenie, jego ojciec robi wszystko, aby spełnić marzenie syna. Czy pochopne żądanie Williama położy kres magii świąt?

