„Chłopi” z kolejnym świetnym wynikiem. „Zaskoczyliśmy sceptyków”

Produkcja Chłopi jest dostępna w kinach dopiero od 13 października, a już przyciągnęła ponad 300 tysięcy widzów. Polski kandydat do Oscara doczeka się też anglojęzycznej wersji.

Suckes nie tylko w Polsce

Film w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana „Chłopi” święci triumfy nie tylko w Polsce – zagraniczne media, w tym „Variety”, typują polskiego kandydata do Oscara jako jeden z tytułów, które otrzymają nominacje do Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Trwają również prace nad anglojęzyczną wersją filmu – pierwszą piosenkę nagrała właśnie Katie Melua. Razem z Geoffem Fosterem stworzyła piosenkę końcową pt. „End of Summer”. Artysta zabrała głos na Instagramie.

„Dziękuję Hugh i Lucowi za zaproszenie mnie do udziału w tym zadziwiającym filmie i piosence. Chyba nigdy wcześniej żaden film nie był dla mnie tak emocjonalnym przeżyciem” – czytamy.

Natomiast polska wersja singla promującego obraz „Jesień – Tańcuj” ma już niemal 900 tysięcy odsłon w serwisie You Tube. Płyta z całą ścieżką dźwiękową trafi do sprzedaży już 3 listopada 2023 roku, ale już teraz można ją kupić w przedsprzedaży.

W zaledwie tydzień film „Chłopi” obejrzało już ponad 300 tysięcy widzów

DK Welchman, która razem ze swoim mężem Hugh Welchmanem odpowiada za scenariusz i reżyserię filmu, nie kryje radości z tak ogromnego sukcesu produkcji.

– Kiedy widzę, jak liczna publiczność chce oglądać „Chłopów” – nie blockbuster, tylko film artystyczny z niszy – to serce mi się raduje! Świetnie, że publiczność chce sięgać po coś oryginalnego. Kawałek tego serca już na zawsze pozostanie w tym filmie, ale wiem już, że było warto – podkreśliła.

O pierwszych reakcjach, jeszcze przed rozpoczęciem prac, opowiedział też producent.

– Kiedy zdecydowaliśmy się na adaptację powieści Władysława Reymonta, wiele osób było zdziwionych naszą decyzją. Mówili: „Chłopi”? Szkolna lektura? Dlatego tak bardzo się cieszymy, że zadowoliliśmy miłośników epopei i – jeszcze bardziej – że zaskoczyliśmy sceptyków, którzy przekonali się do tej namiętnej i wciągającej historii – wyznał Sean Bobbitt.

Film wszedł do kin 13 października 2023 roku. Do 19 października (włącznie) zobaczyło go 307 tysięcy widzów.

„Chłopi” – o czym jest film?

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

Film został zrealizowany na podstawie malarstwa okresu Młodej Polski, które idealnie oddaje nastrój powieści. Na dużym ekranie pojawią się interpretacje dzieł takich artystów jak Józef Chełmoński, Ferdynand Ruszczyc czy Leon Wyczółkowski.

