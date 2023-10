Film „Chłopi” ze świetnym wynikiem w box office. Padł rekord

Do polskich kin „Chłopi" trafili w piątek 13 października, wcześniej, 19 września, film wziął udział w Konkursie Głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie zdobył Nagrodę Publiczności, Nagrodę Specjalną – Kryształową gwiazdę Elle i Nagordę Specjalną Jury.

Adaptację noblowskiej powieści Stanisława Reymonta, opowiedzianą za pomocą animacji malarskiej inspirowanej malarstwem Młodej Polski, zobaczyło już 141 tysięcy widzów. Tym samym jest to najlepszy wynik polskiego filmu po premierowym weekendzie grania w tegorocznym box office.

Jak powstał film „Chłopi”?

„Chłopi", podobnie jak „Twój Vincent", powstali w technice animacji malarskiej. Jednak oba filmy znacznie się od siebie różnią.

– Skala dwóch filmów jest nie do porównania. „Twój Vincent" to kameralny film, gdzie jest dużo statycznych ujęć, dialogów. „Chłopi" to prawdziwe widowisko. W filmie mamy imponujące sceny tańca, bitwy. To niesamowicie dynamiczne ujęcia, kamera często wędruje za bohaterem, wiele dzieje się w kadrze. Praca nad dwoma filmami oczywiście przynosiła wyzwania, przy „Twoim Vincencie" tworzyliśmy wiele autorskich rozwiązań, „Chłopi" stawiają jednak poprzeczkę znacznie wyżej" – powiedziała DK Welchman.

Początkowo studio BreakThru Films nakręciło film z aktorami. W „Chłopach" wzięła udział plejada polskich gwiazd, m.in. Mirosław Baka, Ewa Kasprzyk, Andrzej Konopka, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Robert Gulaczyk, Maciej Musiał, Dorota Stalińska, Julia Wieniawa. W głównej roli – Jagny − występuje Kamila Urzędowska.

– Ważne dla nas było, żeby w rolę Jagny wcieliła się nie tylko „najpiękniejsza dziewczyna w całych Lipcach", ale żeby miała jeszcze mieszankę dziewczęcej beztroski, seksapilu i zadziorności. I to jest to, co zobaczyliśmy w Kamili Urzędowskiej – wyjaśnił wybór Sean Bobbitt, producent filmu.

Następnie ponad 100 malarzy w czterech studiach w Polsce, na Litwie, w Ukrainie i Serbii malowało olejne obrazy na płótnie, które stały się klatkami kluczowymi w filmie. Artyści do tej pory poświęcili ponad 200 000 godzin pracy. Do malowania wykorzystano farby marki Cobra firmy Royal Talens. Farby te są rozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu są znacznie bardziej ekologiczne i zdrowsze dla malarzy. Animatorzy uzupełniali ujęcia namalowane przez malarzy, by całość filmu była płynna i przyjemna dla oka.

