„Piosenki o miłości” triumfują na festiwalu Script Fiesta. Kto jeszcze otrzymał nagrodę?

Za nami trzeci dzień 11. edycji Script Fiesty – jedynego w Polsce i jednego z największych w tej części Europy festiwalu scenarzystów. Podczas wieczornej gali, na której pojawili się uznani twórcy filmowi i telewizyjni poznaliśmy wyniki konkursów na najlepszy scenariusz polskiego filmu fabularnego oraz na koncepcję serialu telewizyjnego lub internetowego. W pierwszym z nich zwyciężył film Tomasza Habowskiego „Piosenki o miłości”, natomiast laureatami drugiego została Magda Karel za film „Słoneczka”.

Script Fiesta odbyła się po raz jedenasty

Warszawska Szkoła Filmowa już po raz jedenasty podjęła się organizacji Script Fiesty – jedynego w naszym kraju festiwalu scenarzystów. Jak co roku, to gratka dla wszystkich adeptów sztuki scenariopisarstwa chcących rozwijać swoje umiejętności na warsztatach prowadzonych przez uznanych twórców. Podczas festiwalu w warszawskim Kinie Elektronik, odbywają się również liczne spotkania z przedstawicielami branży filmowej, projekcje filmów, a także panele dyskusyjne, podczas których poruszane są tematy, którymi żyje obecnie polska kinematografia.

Script Fiesta to jedyne wydarzenie, które w centrum zainteresowania stawia scenarzystów i to na nich kieruje światła reflektorów. W związku ze startem tegorocznej edycji festiwalu na okładce magazynu „Kino” znaleźli się czołowi polscy twórcy i czołowe polskie twórczynie scenariuszów: Krzysztof Rak („Bogowie”, „Sztuka kochania”, „Każdy wie lepiej”), Ilona Łepkowska („Och, Karol”, „Kogel-Mogel”, „Nie kłam kochanie”), Agnieszka Kruk („Pierwsza miłość”, „Barwy szczęścia”, „Wszystko przed nami”), Robert Bolesto („Hardkor Disko”, „Córki dancingu”, „Ostatnia rodzina”) i Katarzyna Śliwińska-Kłosowicz („Druga szansa”, „Diagnoza”, „Pod powierzchnią”).

„Piosenki o miłości” triumfują na festiwalu Script Fiesta

W czasie Gali w Kinie Elektronik odbyło się odsłonięcie pamiątkowych tabliczek uznanych scenarzystów związanych ze Script Fiestą – Macieja Ślesickiego, Janusza Majewskiego, Ilony Łepkowskiej, Krzysztofa Piesiewicza, Kai Krawczyk-Wnuk (autorki scenariusza filmu „Żeby nie było śladów” nagrodzonego w zeszłym roku) oraz Tomasza Habowskiego (autora scenariusza filmu „Piosenki o miłości”).

Z kolei podczas wieczornej ceremonii rozdania nagród, na której pojawili się m.in. Dorota Stalińska, Dorota Pomykała, Dorota Kędzierzawska, Marek Koterski wraz z Małgorzatą Bogdańską, Karolina Korwin Piotrowska, Kim Krizan (scenarzystka filmowej serii „Przed wschodem słońca”) oraz poznaliśmy zwycięzców konkursów na najlepszy scenariusz oraz koncepcję serialu telewizyjnego lub internetowego. Wydarzeniu towarzyszył koncert reżysera „Juliusza” i „Czarnej owcy” – Alka Pietrzaka, który tym razem zaprezentował się w bardziej muzycznej odsłonie. Na sam koniec odbyły się przedpremierowe pokazy krótkiego metrażu Nataszy Parzymies „Moje stare”, a także filmu – „Marty Grall” w reżyserii Macieja Stuhra.

W konkursie na najlepszy scenariusz zwyciężył film Tomasza Habowskiego „Piosenki o miłości”. Zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 50 tys. zł.

W kapitule konkursów głównego 11. edycji Script Fiesty zasieli: reżyserka Agnieszka Smoczyńska, scenarzystka i producentka Ilona Łepkowska, reżyserka i scenarzystka Dorota Kędzierzawska, aktor i reżyser Jerzy Stuhr, reżyser Jerzy Antczak, pisarz Szczepan Twardoch, a także reżyser Janusz Majewski.

Z kolei w konkursie na koncepcję serialu telewizyjnego lub internetowego wygrała Magda Karel ze swoim autorskim projektem „Słoneczka”. Zwyciężczyni otrzymała nagrodę w wysokości 20 tys. zł. Audioteka wyróżniła zaś trzy osoby za koncepcję serialu audio. W ręce zwycięzców powędrowało 20 tys. zł. Główną nagrodę otrzymała Oliwia Stradowska za film „Krąg kobiet”.

Przyznano również inne cenne nagrody: jednorazowe konsultacje developmentowe prowadzone przez związane z Atelier Scenariuszowym – Annę Bielak i Joannę Szymańską, a także pięć złotych profili na platformie filmowej Crew United.

W jury tego konkursu zasiedli: reżyserka i scenarzystka Joanna Kos-Krauze, krytyk filmowy, konsultant scenariuszowy i scenarzysta Michał Oleszczyk, a także scenarzysta Piotr Szymanek.

Wyjątkowe dyskusje i warsztaty podczas Script Fiesty

Festiwal potrwa jeszcze do 2 kwietnia. Ostatniego dnia Script Fiesty, podczas panelu „Tyrmand i Kościuszko na nowo. Jak nie zepsuć dobrej opowieści prawdą historyczną?”, będzie można przedpremierowo zobaczyć fragmenty długo wyczekiwanego filmu „Kos” w reż. Pawła Maślony. Tego dnia odbędzie się też panel dyskusyjny „Między Bogiem a prawdą. Czy trzeba odwagi, by pisać o Kościele i duchownych w Polsce?”. Poprowadzi go Tomasz Sekielski, a jego gośćmi i gościniami będą Mariusz Kuczewski, Łukasz Ronduda, Magdalena Łazarkiewicz i Maks Michorczyk.

Galeria:

Poznaliśmy zwycięzców festiwalu Script FiestaCzytaj też:

Justyna Święs w „Piosenkach o miłości”. W rozmowie z „Wprost” zdradziła, jak trafiła na plan zdjęciowyCzytaj też:

Rybnik zastąpił Paryż w „Zabójczym weselu”? Netflix zrobił widzom psikusa