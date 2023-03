Musiał stanął w obronie Wojtyły. Opublikował obszerny post i wyłączył możliwość komentarzy

Kilka dni temu swoją premierę miał materiał „Franciszkańska 3” Marcina Gutowskiego, który został pokazany w programie „Czarno na białym” TVN. W materiale przedstawione są zaniechania papieża w sprawie księży pedofilów z czasów przed objęciem Stolicy Apostolskiej. Reportaż oparty został na relacjach świadków i wieloźródłowych dokumentach oraz daje głos samym ofiarom.

Medialna burza wokół Jana Pawła II

Od czasu premiery wiedza Jana Pawła II o pedofilii w kościele, albo jej brak, jest głównym tematem w Polsce. W Sejmie przyjęta została uchwała o obronie Jana Pawła II, natomiast w TVP1 i TVP Info pojawiać mają się regularnie fragmenty homilii Jana Pawła II.

Maciej Musiał stanął w obronie Jana Pawła II

W tej sprawie głos zabiera coraz więcej osób publicznych. Jedną z nich jest popularny aktor Maciej Musiał. Gwiazdor przez całą swoją karierę podkreśla, że jest wierzący oraz jest związany z kościołem. Teraz młody aktor opublikował obszerny wpis, w którym wymienił zasługi Papieża Polaka. „Na zdjęciu jest człowiek, który pomógł zakończyć Zimną Wojnę. Na całym świecie prowadził antykomunistyczną retorykę. Przyjaciel Ronalda Reagana. Przyjaciel Ryszarda Kuklińskiego, który jemu i CIA przekazał plany uderzeń atomowych Związku Radzieckiego” – czytamy.

Maciej Musiał podkreślił też wpływ Wojtyły na sytuację w Polsce. „Potężny dyplomata działający w imieniu Polski i wpływający na światową politykę dla jej dobra i pokoju. Publicznie próbowano go zresztą za to zamordować. Michail Gorbaczow ostatni przywódca związku radzieckiego, który Związek Radziecki rozwiązał, mawiał, że to dzięki JP2 zakończenie Zimnej Wojny było możliwe” – twierdzi.

W wywodzie gwiazdora nie brakuje też wspomnienia o „poszanowaniu wszystkich religii” z których znany był Polak. Na koniec serialowy Tomek Boski zacytował Adama Michnika, który również nie wierzy, że papież mógłby tuszować pedofilię w kościele. Maciej Musiał dołączył czarno białe zdjęcie, na którym Wojtyła rozmawia z Ronaldem Reaganem. Jednocześnie celebryta wyłączył możliwość komentowania jego wpisu, to jednak nie przeszkodziło fanom w zabraniu głosu. Internauci zostawili wiele negatywnych komentarzy pod innymi fotografiami celebryty.

instagramCzytaj też:

„Święty”, czyli historia kradzieży, która wydarzyła się naprawdę. W roli głównej KościukiewiczCzytaj też:

Królikowski zeznał, że musiał zapłacić Opoździe 45 tys. zł. Jaki był powód?