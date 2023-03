Dorota Pomykała z Orłem za rolę w filmie „Kobieta na dachu”!

„Kobieta na dachu" to poruszający film stworzony przez kobiety, w tym reżyserkę i scenarzystkę Annę Jadowską, opowiadający historię sześćdziesięcioletniej położnej Miry, która nieoczekiwanie napada na bank uzbrojona w niewielki nóż kuchenny.

Polska produkcja została doceniona przez krytyków i nagrodzona na założonym przez Roberta De Niro Tribeca Film Festival oraz na 47. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Hanoi. Tytuł zdobył też nagrodę dla najlepszego filmu na 30. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym EnergaCamerimage w Toruniu w konkursie filmów polskich. Do wszystkich statuetek doszedł teraz polski Orzeł.

„Kobieta na dachu". O czym opowiada film?

Mirka to sześćdziesięcioletnia położna. Jest świetna w swoim fachu, a jeszcze lepsza w ukrywaniu swoich potrzeb i uczuć. W domu też skupia się na innych – mężu i dorosłym synu. Czasem wymyka się na dach swojego bloku, żeby zapalić papierosa. To jedyna rzecz, jaką robi tylko dla siebie, aż do dnia, w którym napada na bank uzbrojona w niewielki nóż kuchenny. Czy wydarzenie to pozwoli, by Mirka spojrzała na swoje życie z innej perspektywy?

O sukcesie filmu „Kobieta na dachu” rozmawialiśmy z Anną Jadowską, reżyserką obrazu oraz Marią Blicharską, jego producentką. Zapraszamy do przeczytania wywiadów:

