Sadowska odpowiedziała Ogrodnikowi. Jego wypowiedź nazwała „publicznym shamingiem”

We wtorek 7 lutego na gali Bestsellerów Empiku 2023 nagrodę odebrali między innymi Damian Kocur, reżyser filmu „Chleb i Sól”, Mata za najlepszy występ live czy Remigiusz Mróz za „Projekt Riese”. W tym roku wyjątkowo wyłonieni zostali też twórcy roku w dwóch kategoriach – artystka/artysta oraz pisarka/pisarz.

To jednak nie werdykt budziła największe emocje, a zamieszanie wokół produkcji Marii Sadowskiej „Dziewczyny z Dubaju”, która zdobyła nagrodę w kategorii Film – kino polskie. Dziękując za wyróżnienie, celebrytka odniosła się do roli kobiet w przemyśle filmowym.

– Chciałam wam powiedzieć, że o kobietach się mówiło: niech robią filmy, ale takie małe, skromne, na dwóch aktorów, festiwalowe kino. Tymczasem się okazuje, że mamy szansę jednak zdobyć też box office'y. Chciałam powiedzieć, że kobiety potrafią. I potrafią być solidarne. Dlatego zaprosiłam Dodę, która jest moją producentką, z którą razem stworzyliśmy ten film – powiedziała.

Dawid Ogrodnik nie zostawił na Marii Sadowskiej suchej nitki

Wypowiedź reżyserki nie umknęła aktorowi Dawidowi Ogrodnikowi, który wręczał nagrodę w kategorii Odkrycie Roku w kategorii film. Gwiazdor, ku trwodze organizatorów gali, już na początku powiedział, że odejdzie od tekstu wyświetlanego na ekranie.

– Chciałem tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że kobiety robiły już filmy wysokobudżetowe. Niejaka Agnieszka Holland, Ania Kazejak, która tutaj siedzi. Ale co do jednego mogę się zgodzić – na pewno nie w tak dyskryminujący rolę kobiety sposób – stwierdził.

Po jego wypowiedzi pojawiły się pojedyncze oklaski.

Maria Sadowska odpowiedziała Dawidowi Ogrodnikowi

Maria Sadowska podczas gali nie miała już szansy odpowiedzieć aktorowi, ale zrobiła za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jego wypowiedź nazwała „kopnięciem w brzuch”. W dalszej części odniosła się do pozycji kobiet w społeczeństwie. „Pan Dawid Ogrodnik swoją wypowiedzią udowodnił właśnie to, o czym cały czas chcę opowiadać. Kobieta odnosi sukces” – dostaje nagrodę i już za chwilę musi się znaleźć ktoś, kto to osiągniecie deprecjonuje i podcina jej skrzydła – napisała. Twórczyni „Dziewczyn z Dubaju” próbowała też bronić swoją produkcję.

„My kobiety jesteśmy wciąż poddawane surowej ocenie. Pan Ogrodnik oceniając publicznie mój film, jako dyskryminujący – sam zdyskryminował mnie oraz wszystkie jego twórczynie. Co ciekawe, jest to właśnie film o patriarchalnym systemie, którego nie da się przechytrzyć, który karze i niszczy kobiety, próbujące grać na męskich warunkach. Prawdopodobnie gdyby był to film o gangsterach lub mordercach nikt, by nie oceniał w ten sposób ani twórców, ani jego treści” – czytamy.

Sadowska wspomniała też, że Ogrodnik nie zna doświadczeń i nieprzyjemności, które spotkały ją i jej koleżanki. Na koniec gwiazda wypomniała aktorowi nagrodę, którą otrzymał w Gdyni.

„Publiczny »shaming«, którego dopuścił się pan Dawid, jest dla mnie tym bardziej przykry, że jest artystą, którego bardzo szanuję i dla którego będąc w Jury Gdyńskiego Festiwalu Filmowego, wywalczyłam nagrodę za główną rolę męską, co wbrew pozorom, nie było wcale łatwe ani oczywiste” – podsumowała.

instagramCzytaj też:

Filip Chajzer z partnerką chcieli lecieć do USA. Nie wpuszczono ich do samolotuCzytaj też:

„Twoja twarz brzmi znajomo”. Kolejne zmiany w programie. Tym razem spodobają się widzom?