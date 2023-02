Filip Chajzer z partnerką chcieli lecieć do USA. Nie wpuszczono ich do samolotu

Filip Chajzer ostatnimi czasy nie narzeka na nudę w życiu. Przez ostatnie kilka miesięcy prezenter rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką i matką swojego syna, uległ wypadkowi, przez co musiał wyjść z programu na żywo, a także zaręczył się ze sporą młodszą tajemniczą Julią. Mimo że ostatnio głośno było o ich rozstaniu, to teraz postanowili spędzić razem urlop. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem.

Filip Chajzer już rozstał się z narzeczoną?

Filip Chajzer już kilka tygodni po rozstaniu z matką swojego syna Małgorzatą Walczak pochwalił się nową relacją. Mino początkowych obietnic o niekomentowaniu swojego życia osobistego, celebryta odniósł się do relacji z tajemniczą Julią w jednym z wywiadów. – Taka miłość może zdarzyć się tylko raz... na zawsze – powiedział wówczas.

Chwilę później głośno było o domniemanych zaręczynach. Prezenter nazywał swoją wybrankę „narzeczoną” jednak nie odniósł się wprost do ewentualnego ślubu. Według doniesień medialnych sielanka nie trwała zbyt długo, bo już w styczniu pojawiły się plotki, że para się rozstała.

Filip Chajzer niewpuszczony do samolotu. Wybierał się z partnerką na urlop

Wygląda na to, że to nie koniec zawirowań w życiu Filipa Chajzera. Jak donosi portal Pudelek, prezenter i tajemnicza Julia nie tylko nie zerwali, ale też chcieli wybrać się na wspólny urlop do Miami. Niestety podróż nie doszła do skutku, bo ze względu na niedopełnienie formalności, para nie mogła wsiąść na pokład samolotu. Mimo starań celebryty, wykonywanych telefonów oraz negocjacji przy okienku VIP, Chajzer i 25-letnia Julia nie wylecieli do Stanów Zjednoczonych.

