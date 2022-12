Najpopularniejsze filmy na Netflix w 2022 roku. Na liście znalazła się „Furioza”

Najpopularniejsze anglojęzyczne filmy na Netflix w 2022 roku

10. „Dzienna zmiana”



Jamie Foxx wciela się w rolę ojca, który ciężko pracuje, aby zapewnić swojej zdolnej córce dobry start w życiu. Czyszczenie basenów w San Fernando Valley to jednak tylko przykrywka dla znacznie bardziej dochodowego zajęcia, jakim jest polowanie na wampiry.



9. „The Man from Toronto”



Niewydarzony przedsiębiorca, pomyłkowo wzięty za osławionego zabójcę zwanego „Człowiekiem z Toronto”, podejmuje z nim współpracę w nadziei, że uda mu się ujść z życiem.



8. „Powrót do liceum”



W efekcie nieudanego wyczynu cheerleaderek zapadła w dwudziestoletnią śpiączkę. Teraz ma 37 lat, obudziła się i chce spełnić swoje marzenie z liceum - zostać królową balu.



7. „Enola Holmes 2”



Enola Holmes podejmuje się wyjaśnienia sprawy zaginionej dziewczyny. Żeby tego dokonać, nastolatka potrzebuje pomocy przyjaciół oraz starszego brata, Sherlocka.



6. „Morska bestia”



Mała gapowiczka wypływa na szerokie wody z legendarnym łowcą morskich potworów. Wspólnie tworzą nową fascynującą historię.



5. „Oszust z Tindera”



Podając się za bogatego potentata diamentów, uwodził kobiety w sieci, a następnie wyłudzał od nich miliony dolarów. Teraz niektóre ofiary planują zemstę.



4. „Rzut życia”



Pechowy koszykarski łowca talentów odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.



3. „Purpurowe serca”



Choć więcej ich dzieli niż łączy, początkująca piosenkarka i autorka tekstów oraz żołnierz marines bez pamięci się w sobie zakochują.



2. „Projekt Adam”



Podróżujący w czasie pilot wraz z młodszą wersją samego siebie i swoim zmarłym ojcem stara się pogodzić z przeszłością i ocalić przyszłość.



1. „The Gray Man”



Nieuchwytny oficer CIA odkrywa kompromitujące sekrety agencji. Jego śladem rusza bezwzględny agent socjopata, który wyznaczył nagrodę za jego głowę.

TOP 10 filmów nieanglojęzycznych na Netflix w 2022 roku

10. „Furioza”



Historia policjantki, która spróbuje rozbić układ, w którym się wychowała.



9. „Bez wytchnienia”



Życie skorumpowanego policjanta, który posunął się za daleko, by ukryć wypadek, wymyka się spod kontroli, gdy tajemniczy świadek zaczyna przysyłać mu pogróżki.



8. „Nazywam się Vendetta”



Gdy dawni wrogowie zabijają członków jego rodziny, były mafijny cyngiel i jego porywcza córka uciekają do Mediolanu, gdzie w ukryciu opracowują plan zemsty.



7. „Carter”



Mężczyzna budzi się w pokoju hotelowym i zostaje osaczony przez nieznajomych obcokrajowców, którzy wciągają go w wir tajemniczej misji.



6. „Miłość dla dorosłych”



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel.



5. „Nieobliczalni 2”



Dwóch niedobranych, znających się z przeszłości policjantów, podejmuje się śledztwa w podzielonym francuskim mieście, gdzie kwitnie zakrojony na szeroką skalę spisek.



4. „Przez moje okno”



Raquel od dawna podkochuje się w przystojnym sąsiedzie imieniem Ares. Czy będzie w stanie sprawić, by chłopak ją pokochał?



3. „Czarny Krab”



Post apokaliptyczny świat. Żołnierze wykonujący tajną misję muszą przetransportować niezwykłą przesyłkę przez zamarznięty archipelag.



2. „Na zachodzie bez zmian”



Przerażające przeżycia młodego niemieckiego żołnierza na froncie zachodnim podczas I wojny światowej.



1. „Troll”



Gdy eksplozja w norweskich górach budzi wiekowego trolla, władze wysyłają nieustraszoną paleontolożkę, która ma powstrzymać siejącą zniszczenie istotę.