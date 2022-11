Nowe thrillery na Netflix. Co warto obejrzeć? Podpowiadamy

„Taking Lives”



Profilerka FBI Illeana Scott zostaje zatrudniona przez policję do pomocy w desperackich poszukiwaniach seryjnego mordercy, który przybiera tożsamość swoich ofiar.



„Monica, O My Darling”



Gdy namiętny romans przybiera nieoczekiwany obrót, ekspert robotyki przyłącza się do morderczego spisku. Ale nic – łącznie ze śmiercią – nie jest takie, jakie się wydaje.



„Miłość dla dorosłych”



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć cel.



„Przypadkowy przechodzień”



Zbuntowany młody graficiarz bierze na cel mury domów bogatej londyńskiej elity. Tak odkrywa mroczny sekret znanego sędziego, przez który on sam i jego najbliżsi znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.



„Klatka”



Kiedy pewna para znajduje doświadczone przez los dziecko, kobieta stara się zrozumieć dziwne zachowania dziewczynki, by odkryć jej tożsamość i mroczną przeszłość.



„Nieznajomy”



Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną i intymną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.



„Ona tu rządzi”



Ambitna młoda kobieta zawiera nietypowy układ ze swoją charyzmatyczną szefową. Kiedy nachodzą ją wątpliwości, może być już za późno, by się wycofać.



„Fear”



Nastoletnia Nicole zakochuje się w starszym od siebie Davidzie. Przeciwko toksycznemu związkowi występuje ojciec dziewczyny.



„Koniec drogi”



Po utracie pracy niedawno owdowiała Brenda jedzie z rodziną na drugi koniec kraju, aby zacząć nowe życie. W stanie Nowy Meksyk, odcięci od wszelkiej pomocy, muszą nauczyć się walczyć o swoje, gdy stają się celem tajemniczego zabójcy.



„Przylądek strachu”



Gwałciciel zwolniony z więzienia po 14 latach zaczyna prześladować rodzinę adwokata, który nieskutecznie bronił go w sądzie.



„Perfumiarz”



Aby odzyskać węch i kochanka, kobieta detektyw nawiązuje współpracę z perfumiarzem stosującym zbrodnicze metody, żeby stworzyć idealny zapach.



„He Ovat Paenneet”



W ośrodku młodzieżowym poznaje się dwoje nastolatków. Zauroczeni sobą kradną samochód i uciekają.



„East of Sweden”



Po tragicznym wypadku w pociągu jadącym na północ dwóch mężczyzn staje przed dylematem moralnym, który może na zawsze zmienić ich życie. Oglądaj bez ograniczeń.



„Dreamland”

Młody chłopak postanawia zostać łowcą nagród, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem.



„Co z oczu, to z serca”



Jack Foley ucieka z więzienia. Do pościgu zostaje wyznaczona agentka FBI Karen Sisco, która się w nim zakochuje.



„Bad Day”



Rebecca Ryan pracuje jako tajny agent dla Organised Crime Division (OCD), pod przykrywką kierowcy taksówki, obserwuje gang w południowym Londynie. Kiedy odnajduje swoją córeczkę zamordowaną z premedytacją, wie, że odkryto kim jest. Zaczyna pościg za ludźmi, którzy zabili jej dziecko. Kiedy włóczy się wśród przestępców, zaczyna balansować między dobrem a złem, nie interesując się niczym poza wymierzeniem sprawiedliwości.

