HBO Max usuwa ponad 30 filmów i seriali. Pospiesz się, jeżeli chcesz je obejrzeć

„Ave, Cezar!”



Producent filmowy Eddie Mannix staje przed wyzwaniem rozwiązania zagadki zaginięcia głównej gwiazdy filmu "Ave, Cezar!".



„Interstellar”



Byt ludzkości na Ziemi dobiega końca wskutek zmian klimatycznych. Grupa naukowców odkrywa tunel czasoprzestrzenny, który umożliwia poszukiwanie nowego domu.



„Deadpool”



Były żołnierz oddziałów specjalnych zostaje poddany niebezpiecznemu eksperymentowi. Niebawem uwalnia swoje alter ego i rozpoczyna polowanie na człowieka, który niemal zniszczył jego życie.



„Kac Vegas”



Czterech przyjaciół spędza wieczór kawalerski w Las Vegas. Następnego dnia okazuje się, że zgubili pana młodego i nic nie pamiętają.



„Jack Reacher: Nigdy nie wracaj”



Jack Reacher, aby oczyścić swoje imię, musi odkryć, kto stoi za rządowym spiskiem.



„Zakładnik”



Nocny taksówkarz zostaje zmuszony przez płatnego zabójcę do pomocy w wykonaniu pięciu zleceń.



„Steve Jobs”



Historia życia Steve'a Jobsa skupia się na kulisach wprowadzenia trzech kluczowych produktów przez firmy Apple i NeXT.



„Habla now: Latynosi mają głos”



Przełomowy program informacyjny i dokumentalny, który przedstawia tematy społeczne. Produkcja prezentuje wywiady z bohaterami życia codziennego, inspirującymi celebrytami oraz wpływowymi Latynosami ze wszystkich środowisk. Ich refleksje i świadectwa są zarazem głosem ponad 50 milionów Latynosów, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych.



„Deadpool 2”



Oszpecony przez eksperymenty Deadpool nadal walczy ze złem na swój niepowtarzalny sposób.



„Jeszcze jest czas”



Willis, konserwatywny farmer, przenosi się do Los Angeles, by zamieszkać ze swoim synem Johnem i jego rodziną. Czy ojciec i syn, których od lat dzieli wszystko, będą potrafili porozumieć się i zaakceptować dzielące ich różnice?



„Wilk ze Snow Hollow”



Policjant stara się nie poddawać paranoi, kiedy w jego małym, górskim miasteczku co pełnia odkrywane jest nowe ciało.



„Świt żywych trupów”



Grupa ocalałych chroni się w centrum handlowym przed rzeszą zombie.



„Hotel Coppelia”



Życie prostytutek w nadmorskiej miejscowości zmienia się dramatycznie, kiedy do pogrążonej w wojnie domowej Republiki Dominikańskiej przybywają amerykańskie wojska.



„Nagie zwierzęta”



Pięcioro dorastających w małym niemieckim mieście przyjaciół musi zdecydować, czy zostać czy opuścić rodzinne strony po ukończeniu ogólniaka.



„Wdech, wydech”



Zbliżająca się do czterdziestki kobieta po wyjściu z więzienia próbuje na powrót odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.



„Kac Vegas w Bangkoku”



Kontynuacja "Kac Vegas". Czterech przyjaciół udaje się w podróż do egzotycznej Tajlandii na ślub jednego z nich. Spokojny wieczór kawalerski wymyka się spod kontroli.



„Kac Vegas 3”



Po śmierci ojca Alana Phil, Stu i Doug postanawiają pocieszyć kumpla z watahy. Za sprawą Chowa, który ukradł sporo kasy, znów wpadną w tarapaty.



„Wonder Woman 1984”



Amazońska księżniczka Diana przybywa do cywilizowanego świata, aby pokonać boga wojny dążącego do zniszczenia ludzkości.



„Czarny niedźwiedź”



Historia o twórczo zablokowanej reżyserce, która postanawia wykorzystać skłóconą parę.



„Biegnąc pod wiatr”



Dwóch młodych mężczyzn z Etiopii robi wszystko, aby dogonić własne marzenia. Abdi chciałby wystartować w Olimpiadzie, a Solomon zostać fotografem. Choć podążają różnymi drogami, ich ścieżki krzyżują się ponownie w dorosłym życiu.



„Zwierzęta Nocy”



Właścicielka galerii otrzymuje powieść autorstwa byłego męża. Kobieta jest porażona brutalnym thrillerem, w którym odnajduje nawiązania do swojej przeszłości.



„Koszerny pocałunek”



Komedia pomyłek sprawia, że życie rodzin dwóch zakochanych w sobie lesbijek wywraca się do góry nogami.



„Bez dokumentów”



Kompilacja czterech historii przedstawiających różne dylematy, z jakimi muszą się mierzyć nielegalni imigranci podczas swoich podróży.



„Ostatnia rozmowa”



Bardzo samotny mężczyzna próbuje dodzwonić się na infolinię dla potencjalnych samobójców, ale przez pomyłkę łączy się z nadzorczynią budynku.



„Gundala”



Indonezyjski komiksowy superbohater i jego alter ego wkraczają do kinowego wszechświata, aby stoczyć walkę ze złem.



„Raport mniejszości”



W 2054 roku można przewidzieć przyszłość, a winnych ukarać, zanim popełnią zbrodnię. Komisarz John Anderton zostaje oskarżony o morderstwo, do którego jeszcze nie doszło.



„Ja nieistniejące”



Młoda krawcowa, odkrywa, że urodziła się z niejednoznacznymi cechami płciowymi i jako dziecko przeszła kilka operacji, które miały uczynić z niej kobietę. To objawienie wysyła ją w podróż w poszukiwaniu własnej tożsamości.



„Psi patrol: Na miejsca! Gotów! Ratuj!”



Zaczyna się wyścig Zatoka Przygód 500! Pieski są mechanikami swojego idola wyścigów: Whoosha! Gdy legendarny kierowca nie może jechać dalej, zaprasza Marshalla, aby kontynuował wyścig zamiast niego!



„Wysoki sądzie”



Po tym jak sędzia wydaje surowy wyrok, brat skazanej zaczyna go nachodzić z nadzieją na skrócenie czasu trwania jej kary.



„Logan: Wolverine”



Logan opiekuje się chorym Charlesem Xavierem, nie stroniąc od alkoholu. Jego wegetację przerywa prośba nieznajomej o przewiezienie małej Laury za kanadyjską granicę.



„Okrucieństwo nie do przyjęcia”



Marylin zarabia na życie dzięki szybkim ślubom i rozwodom z bogatymi mężczyznami. Kiedy jej plany burzy prawnik byłego męża, kobieta postanawia się zemścić.



„150 milionów magicznych wróbelków”



Zniknięcie młodszego brata sprawia, że dziewięcioletnia dziewczynka wyrusza w podróż z misją odnalezienia go za wszelką cenę.



„Władca Paryża”



Po kolejnej ucieczce z więzienia François Vidocq podejmuje współpracę z paryską policją, by otrzymać ułaskawienie.



„Na bruk”



Zajmujący się przeprowadzaniem przymusowych eksmisji mężczyzna rozpoznaje w jednym z lokatorów, swojego syna. Aby mu pomóc, musi skonfrontować się nie tylko ze swoim nieuczciwym szefem, ale także z własną przeszłością.

