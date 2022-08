„After. Bez siebie nie przetrwamy” już w kinach. Hero Fiennes Tiffin pozdrawia polskie dziewczyny!

O czym jest film?

Czwarty film z serii After rozpoczyna się w miejscu, w którym zakończył się „After. Ocal mnie” – na londyńskim ślubie matki Hardina. Podczas gdy Hardin zostaje w domu, aby skonfrontować się z przeszłością, Tessa wraca do Seattle. Tam przeżywa tragedię, która zmusza ją do trudnych, życiowych wyborów.

Hardin chciałby pomóc Tessie, ale jest tak zajęty walką z własnymi demonami, że w końcu ją odpycha. Rewelacje o jego ojcu do głębi nim wstrząsnęły, a Tessa ma wątpliwości, czy może go uratować bez poświęcenia siebie.

Tessa polega na przyjaciołach takich jak Landon, którzy pomagają jej przetrwać trudne chwile. Zaczyna rozumieć, że aby iść naprzód, musi zawalczyć o siebie. Otrzymuje wiadomości o swoim zdrowiu i rozważa przeprowadzkę do Nowego Jorku, by tam rozpocząć nowe życie. Wtedy Hardin postanawia o nią zawalczyć. Ale czy nie jest już za późno?

Tessa nie jest już tą słodką, prostolinijną dziewczyną, którą była, gdy po raz pierwszy się spotkali. Lepiej rozumie kim jest i czego potrzebuje. Kiedy „Hessa” się spotyka, pojawia się niezaprzeczalna namiętność. Ale czy ich miłość jest warta walki? I za jaką cenę?

Wyreżyserowany przez Castille Landon i oparty na bestsellerowej książce Anny Todd „After. Bez siebie nie przetrwamy” jest czwartym filmem z serii z Josephine Langford i Hero Fiennes Tiffin w rolach głównych.

„After. Ocal mnie” – kiedy w kinach?

„After. Ocal mnie” swoją premierę miał 24 sierpnia 2022 roku. Z tej okazji Hero Fiennes Tiffin nagrał specjalne zaproszenie, w którym odważnie podjął się wypowiedzenia kilku słów po polsku i pozdrowił polskie dziewczyny!

Czytaj też:

Cenzura w Chinach zmieniła zakończenie najnowszych „Minionków”