„Johnny". Zobacz zwiastun i posłuchaj utworu, promującego film

W rolę charyzmatycznego duchownego Jana Kaczkowskiego wciela się Dawid Ogrodnik. Patryka Galewskiego zagra Piotr Trojan wielokrotnie nagradzany za występ w filmie „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Na ekranie zobaczymy również m.in. Magdalenę Czerwińską, Annę Dymną, Marię Pakulnis, Martę Stalmierską, Witolda Dębickiego, Michała Kaletę i Joachima Lamżę.

– Uważam, że ten film będzie bardzo ważny, gdyż opowiada o cudownych międzyludzkich relacjach. O tym, jak powinniśmy się szanować, jak jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. I jak nie powinniśmy oceniać się po powierzchownych cechach, bo ważna jest przyjaźń drugiego człowieka. To jest coś, co w tej chwili w życiu jest nam bardzo potrzebne. Ten film może dać siłę wielu osobom i zmusić do przemyśleń – mówi Anna Dymna.

– Ten film jest generalnie o człowieczeństwie, o tym, jak można pozbyć się egoizmu w kluczowym momencie odchodzenia. O tym, że do samego końca można zachowywać się fantastycznie, ciągle być altruistycznie nastawionym do ludzi i świata – dodaje Joachim Lamża.

Singiel promujący film „Johnny”

W środę 17 sierpnia premierę ma również utwór „Nie zrozumie nas" w wykonaniu Dawida Karpiuka skomponowany specjalnie na potrzeby filmu.

– „Nie zrozumie nas" to piosenka o kończącej się miłości, o tym, że czasem nie da się zatrzymać rozpadu, odchodzenia. Z drugiej strony chciałem spróbować poczuć, jak czuje się człowiek, który żegna się z życiem. W dodatku człowiek – jak sądzę – wierzący. Jakie rozmowy on prowadzi w głowie? Jakie ma dylematy? Spróbowałem moje osobiste pożegnanie z bardzo ważną dla mnie osobą, pożegnanie, którego żadne z nas nie potrafiło zatrzymać, pogodzić z historią o odchodzeniu, wątpliwościach, próbach zatrzymania – miłości, życia, wszystko jedno. Wygrania jeszcze paru chwil. Kto nie płakał, nie zrozumie – mówi wykonawca i autor słów piosenki Dawid Karpiuk.

Pod koniec września na rynku pojawi się winyl ze ścieżką dźwiękową z filmu „Johnny'". Autorem muzyki komponowanej jest Michał Kush, wielokrotnie nagradzany Fryderykami, multiplatynowy producent i kompozytor, twórca wszystkich dotychczasowych płyt Darii Zawiałow.

O filmie „Johnny”

„Johnny" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która wzrusza i inspiruje. Opowiedziana z perspektywy podopiecznego księdza Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego – chłopaka, który nie miał łatwego startu w życiu.

Patryk włamuje się do domu w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A robi to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje przed wyzwaniem walki z chorobą. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie.

Za reżyserię filmu odpowiada Daniel Jaroszek, który do tej pory realizował projekty w branży reklamowej. „Johnny" będzie jego debiutem fabularnym. Daniel jest posiadaczem trzech mieczy KTR za projekty realizowane z Papaya Films.

„Johnny" powstaje we współpracy z rodziną ks. Jana oraz Fundacją im. ks. Jana Kaczkowskiego. Film zobaczymy w kinach od 23 września 2022 roku.

