Co nowego w sierpniu na Netflix? Lista premier

Wichrowe wzgórza – 1 sierpnia



Pan Earnshaw przywozi z podróży bezdomnego, cygańskiego chłopca. Wkrótce pomiędzy jego córką a przybyszem rodzi się namiętne uczucie.



The Good Doctor, sezon 4. – 2 sierpnia



Shaun Murphy (Freddie Highmore) jest ambitnym lekarzem, cierpiącym na autyzm i zespół Sawanta, który pragnie rozpocząć pracę w szpitalu św. Bonawentury w San Jose. Sceptyczne nastawienie zarządu uniemożliwia mu jednak rozpoczęcie tam współpracy.



Kakegurui Twin – 4 sierpnia



Mary Saotome marzy o awansie społecznym, więc inwestuje wszystko, co ma w to, co w jej elitarnym liceum liczy się najbardziej - hazardową grę o wysokie stawki.



Sandman – 5 sierpnia



Śmiertelnicy wezwali i uwięzili Władcę Snów. Ten wprawdzie wydostaje się na wolność, ale odkrywa, że to tylko początek jego kłopotów.



Wojownicze żółwie Ninja: Ewolucja, film – 5 sierpnia



Wojownicze żółwie ninja muszą wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, gdy Ziemię atakują bezlitosne i niosące chaos istoty z innego świata.



Locke & Key, sezon 3. – 10 sierpnia



Gdy ojciec trójki rodzeństwa zostaje zabity, dzieci przeprowadzają się z matką do jego rodzinnego domu pełnego kluczy otwierających drzwi do mrocznych tajemnic.



Małżeństwo po indyjsku, sezon 2. – 10 sierpnia



W ośmiu odcinkach programu zawodowa swatka z Indii, Sima Taparia, szczegółowo analizuje życie swoich klientów – od ich zainteresowań i ambicji po dokładne odczyty astrologiczne – i prowadzi ich przez proces aranżowania małżeństw.



Dota: Dragon's Blood: część 3. – 11 sierpnia



Skonfliktowany, ale mężny Smoczy Rycerz musi użyć mocy smoka, aby powstrzymać groźnego demona w epickim fantasy na podstawie internetowej gry.



Dzienna zmiana – 12 sierpnia



Dzienna zmiana jest pełną akcji komedią o ciężko pracującym mężczyźnie, który pod przykrywką czyszczenia basenów poluje na wampiry.



Jeszcze nigdy..., sezon 3. – 12 sierpnia



Po koszmarnym roku nastoletnia Amerykanka o indyjskich korzeniach chce stać się bardziej popularna — jednak przyjaciele, rodzina i uczucia wcale jej tego nie ułatwiają



Laleczka Chucky 3 – 16 sierpnia



Dusza seryjnego mordercy Charlesa Lee Raya (Brad Dourif) znowu powraca. Ponownie próbuje on odnaleźć Andy'ego, jednak łatwiejszym planem jest znalezienie młodszego dziecka, które nie będzie się przed nim broniło. O niebezpieczeństwie ze strony Chucky'ego wie tylko Andy i to on musi powstrzymać morderczą laleczkę.



Żądło – 16 sierpnia



Robert Redford i Paul Newman wcielają się w role dwóch przestępców - oszustów pragnących pomścić śmierć swego przyjaciela, za którą odpowiedzialny jest potężny i wpływowy gangster (Robert Shaw). Wymyślają sposób - oszustwo wszech czasów - który na stałe wszedł do historii kina.



Ja cię kocham, a ty z nim – 16 sierpnia



Samotny wdowiec zakochuje się w dziewczynie swojego brata.



Dwa życia – 17 sierpnia



Dwa życia to pełen napięcia dramat psychologiczny, rozliczający się z niemiecką przeszłością. Rok 1990, upada mur berliński. Choć Katrine - żona, matka i babcia - płynnie mówi po norwesku i na północy Europy mieszka od 20 lat, urodziła się we Wschodnich Niemczech i wychowała w tamtejszym sierocińcu.



Royalteen – 17 sierpnia



To opowieść o miłości traktująca o pogodzeniu się ze swoimi błędami i pokonywaniu lęków oraz skandalach, które wstrząsają całym Internetem.



He-Man i władcy wszechświata, sezon 3. – 18 sierpnia



Wszechmocny nastolatek Adam wraz z bohaterską drużyną odmieńców odkrywa legendarną Moc Posępnego Czerepu i swą misję obrony Eternii przed złowrogim Szkieletorem.



Tekken: Bloodline – 18 sierpnia



Fabuła skoncentruje się na Jinie Kazamie, trenującym pod okiem swojego dziadka, Heihachiego Mishimy.



Filuś i Kubuś, część 2. – 19 sierpnia



Jest to komedia charakterów o niebezpiecznych przygodach impulsywnego Filusia i jego ostrożnego, ale uległego brata Kubusia. Mimo dzielących ich różnic bracia zawsze mogą na siebie liczyć podczas licznych perypetii na rodzimych, surrealistycznych Wyspach Kałamarzowych.



The Walking Dead, sezon 11, część 1. – 22 sierpnia



Miłośnicy serialu dowiedzą się, czy postacie zdołają odbudować Aleksandrię i zobaczą, kto z nich przeżyje ostateczne starcie.



Selling Sunset: Orange County – 24 sierpnia



Spinoff „Selling Sunset”.



Czas dla siebie – 26 sierpnia



Gdy żona zabiera dzieci na wyjazd, pełnoetatowy tata, pierwszy raz od lat mając czas dla siebie, odnawia kontakt z dawnym przyjacielem. Spędzają razem szalony weekend, który niemal wywraca jego życie do góry nogami.



Gry rodzinne – 31 sierpnia



Gry rodzinne" to ośmioodcinkowy serial, którego akcja rozegra się podczas uroczystości ślubnej. W opisie czytamy: „W dniu ślubu studentki medycyny z zamożnym chirurgiem plastycznym, rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że jedyne co ich łączy to sekrety i kłamstwa. Tajemnice obu stron zostaną ujawnione podczas uroczystości ślubnej".

