Maria Sadowska komentuje sprzedaż filmu „Dziewczyny z Dubaju” do Rosji

Premiera filmu „Dziewczyny z Dubaju” w reżyserii Marii Sadowskiej odbyła się pod koniec listopada 2021 roku. Film opowiada o losach Emi. To młoda i ambitna dziewczyna, która marzy o luksusowym życiu. Decyduje się zostać ekskluzywną damą do towarzystwa i na prośbę arabskich szejków zaczyna werbować do pracy polskie celebrytki, modelki, aktorki i zwyciężczynie konkursu miss piękności. Niestety realia ich wyjazdów mają też swoją mroczną stronę.

„Dziewczyny z Dubaju” to ekranizacja książki Piotra Krysiaka o tym samym tytule. Autor zdradził niedawno, że napisał drugą część, a ona także zostanie przeniesiona na ekran, ale tym razem chce współpracować z innym producentem.

Dziewczyny z Dubaju będą wyświetlane w Rosji

Film w reżyserii Marii Sadowskiej odniósł duży sukces. Teraz będą mogli go obejrzeć nie tylko polscy widzowie, ale także ci za oceanem. Tą wiadomością wokalistka pochwaliła się w mediach społecznościowych. Sadowska opublikowała amerykański zwiastun. „Z wielką radością chcę się z wami podzielić informacją, że »Dziewczyny z Dubaju« od kilku dni pokazywany jest w kinach na terenie Stanów Zjednoczonych. Film ma angielski dubbing i mam nadzieje, że zdobędzie serca amerykańskiej publiczności. Przedstawiam wam amerykański trailer – każdy kto mieszka w Ameryce a filmu jeszcze nie widział będzie miał wreszcie okazję. Co sądzicie o amerykańskim głosie Emi?” – czytamy.

Maria Sadowska w tym samym poście od razu też uprzedziła fanów, że film przez nią wyreżyserowany pojawi się również w rosyjskich kinach. „Równocześnie uprzedzając wasze pytania pragnę podkreślić, ze nie mam nic wspólnego z decyzją o pokazywaniu filmu w Rosji i tak bardzo jak się cieszę z premiery amerykańskiej, tak bardzo ubolewam nad decyzją producenta o sprzedaży »Dziewczyn« do Moskwy” – dodała ze smutkiem gwiazda.

